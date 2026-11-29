Sono cinque le partite della notte NBA. Netta vittoria, la terza consecutiva, per gli Houston Rockets, che dominano contro i Philadelphia 76ers. imponendosi addirittura per 131-93, dove spicca un ultimo quarto da 38-18 per i padroni di casa. Houston ha avuto 21 punti da Alperen Sengun e 20 da Amen Thompson, mentre dall’altra parte Philadelphia si è presentata senza Embiid, James e Brown ed il migliore è stato Tyrese Maxey con 17 punti.

Continua la stagione negativa degli Oklahoma City Thunder, arrivati alla quarta sconfitta consecutiva (record di 10-10). I troppi infortuni hanno veramente ribaltato tutte le prospettive di OKC, che è decima ad Ovest e ha perso pure contro Milwaukee, ultima ad Est, con il punteggio di 119-111. Per i Bucks ci sono 28 punti di Ryan Rollins, ma soprattutto dalla panchina una clamorosa doppia doppia di Kel’El Ware da 30 punti e 13 rimbalzi. Per i Thunder, invece, il solito Shai Gilgeous-Alexander è il miglior marcatore con 31 punti.

Tutto facile per gli Orlando Magic, che con un secondo quarto da 38-17 indirizzano subito la sfida contro gli Washinton Wizards, vincendo alla fine per 116-91. Il solito Franz Wagner è il miglior marcatore on 23 punti, ma importanti anche i 22 dalla panchina di Tristan Da Silva, mentre per Washington ci sono 19 punti di Trae Young.

A concludere ci sono le vittorie di misura di Chicago e Brooklyn. I Bulls hanno supera 108-107 gli Indiana Pacers grazie soprattutto ad un ottimo Matas Buzelis da 22 punti; i Nets, invece, hanno piegato gli Charlotte Hornets, al settimo ko di fila, per 118-116 con 28 punti di Julius Randle.

RISULTATI NBA 2026-2027 (29 NOVEMBRE)

Washington Wizards – Orlando Magic 91-116

Charlotte Hornets – Brooklyn Nets 116-118

Chicago Bulls – Indiana Pacers 108-107

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 119-111

Houston Rockets – Philadelphia 76ers 131-93