Dopo la sosta per la giornata del Thanksgiving, la regular season della NBA 2026-2027 è ripartita nella nottata italiana. Sono andati in scena ben undici match nella notte, con il programma che proseguirà oggi alle 23 italiane con Wizards-Orlando Magic. Andiamo a scoprire i risultati delle undici sfide della massima competizione americana.

Grande successo in trasferta per i Miami Heat (11-7) che superano i New York Knicks (12-7) per 105-108. I campione NBA hanno inseguito per tutta la partita, colmando il gap nel quarto finale ma non riuscendo a portare a casa la vittoria nonostante i 27 punti di Brunson. Per gli Heat arriva l’ottavo successo in nove gare, grazie anche ad un Antetokounmpo da 22 punti e 23 rimbalzi. Sorridono anche i Detroit Pistons (12-6) che battono anche i Milwaukee Bucks (2-18) per 113-98. Pistons decisivi nella ripresa con un terzo quarto da 42 punti che vale la vittoria. Notte fonde per i Bucks che incassano la diciottesima sconfitta.

Blitz in trasferta dei Philadelphia 76ers (16-4) che ad Indiana battono i Pacers (6-13) per 87-111. Prestazione corale perfetta per i 76ers che sembrano aver trovato la quadra nell’ultimo periodo. Top scorer del match Lebron James con 21 punti. Tutto facile per i Toronto Raptors (7-11) che in casa superano i Brooklyn Nets (4-14) per 124-100. Partita indirizzata nella ripresa con i padroni di casa che hanno alzato il ritmo, grazie anche ad un Barnes da 34 punti ed alla tripla doppia di Quickley (24 punti, 10 rimbalzi, 14 assist).

Vincono al fotofinish gli Atlanta Hawks (12-6) che si impongono sul campo dei Boston Celtics (12-7) per 86-87. Gli Hawks hanno rimontato il distacco nella ripresa, e negli ultimi secondi hanno vinto grazie ai punti di Alexander-Walker. Quinto successo di fila per Atlanta mentre Boston perde ancora un match negli ultimi minuti (come contro gli Warriors e Sacramento). Successo esterno anche dei Memphis Grizzlies (15-5) che superano i Minnesota Timberwolves (14-6) nella sifda playoff ad Ovest. Punteggio finale di 109-114 e grande prestazione di Dosunmu che chiude con 27 punti.

Passano fuori casa anche i Dallas Mavericks (12-7) che hanno la meglio sui Phoenix Suns (9-9) per 109-113. Vittoria in rimonta per i Mavericks, la quinta consecutiva. Partita tirata quella tra Los Angeles Clippers (4-14) e i New Orleans Pelicans (6-14) con quest’ultimi abili a segnare i canestri per il decisivo 104-105 finale. Per i Clippers sesto ko di fila. Vincono ancora i Portland Trail Blazers (13-6) che sconfiggono 113-96 i Golden State Warriors (10-9). Tutto si decide nel primo quarto con 37 punti a 11 per Portland, spinta anche da un Avdija da 26 punti.

Nel big match della notte, i San Antonio Spurs (16-4) hanno battuto in casa i Los Angeles Lakers (15-4) per 99-96. Dopo un primo tempo anonimo, gli Spurs hanno rimontato nella ripresa. Andati nuovamente sotto nell’ultima frazione, hanno nuovamente ribaltato il match grazie alle triple di Porter. Ai Lakers non bastano i 31 punti di Doncic. Chiude il programma la larga vittoria esterna dei Denver Nuggets (11-6) sul campo degli Utah Jazz (3-17) per 107-120. L’equilibrio durato 36′ si è spezzato nell’ultimo quarto dove i Nuggets hanno allungato. MVP del match Jamal Murray con 36 punti.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Miami Heat 105-108

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 113-98

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers 87-111

Toronto Raptors-Brooklyn Nets 124-100

Boston Celtics-Atlanta Hawks 86-87

Minnesota Tomberwolves-Memphis Grizzlies 109-114

Phoenix Suns-Dallas Mavericks 109-113

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans 104-105

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 116-94

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers 99-96

Utah Jazz-Denver Nuggets 107-120