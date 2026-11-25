Sono tre le partite giocate nella notte NBA, tutte però legate a doppio filo non soltanto alla stagione regolare in quanto tale, ma anche alla NBA Cup che, nei fatti, utilizza gli incontri di regular season come sfide di qualificazione per il futuro tabellone a eliminazione diretta dai quarti in poi.

Gli Orlando Magic (7-10) devono lasciar passare i Detroit Pistons (11-6) con il punteggio di 86-104. Per gli ospiti ottima performance di squadra con Isaiah Joe a quota 21 punti e Daniss Jenkins che mette a referto 15 punti e 10 assist; ce ne sono anche 13 sia di Kevin Huerter che, dalla panchina, di Ronald Holland. Il tutto nonostante l’assenza di Cade Cunningham. Per i Magic 21 di Desmond Bane e 20 di Franz Wagner.

Molto netto il successo lontano dalle mura amiche dei Boston Celtics (12-6) nei confronti dei Washington Wizards (7-12): 116-131 il risultato finale di una partita che, presa per singoli quarti, ha a dir poco dello strano, ma che in realtà non vede mai alcun rischio per i Celtics. Mattatore della notte è Jayson Tatum con 41 punti, cui si unisce Paul George a quota 28, mentre per Washington ce ne sono 33 e 13 rimbalzi di Anthony Davis, con doppie doppie anche per AJ Dybantsa e Trae Young (lui, però, con punti e assist).

I Dallas Mavericks (11-7) si fanno bastare tre ottimi quarti per evitare che il terzo dei Denver Nuggets (10-6) diventi un problema. 101-120 il punteggio conclusivo, con tutto il quintetto e altri due dalla panchina in doppia cifra, oltre a un Cooper Flagg in bella vista con 24 punti e 12 assist. Dall’altra parte 20 di Jamal Murray e 18 con 11 rimbalzi di Nikola Jokic.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA (NBA CUP)

Tra parentesi è indicato il record in NBA Cup

Girone A Est

Orlando Magic (3-1)-Detroit Pistons (2-1) 86-104

Girone C Est

Washington Wizards (2-2)-Boston Celtics (3-0) 116-131

Girone A Ovest

Denver Nuggets (2-1)-Dallas Mavericks (3-0) 101-120