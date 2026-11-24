Sono dieci le partite della notte NBA. Continuano a braccetto Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, che ottengono la terza vittoria consecutiva e si mantengono in vetta alla Western Conference con lo stesso record (15-3). Con un ultimo quarto da 31-17, i Lakers hanno scacciato via ogni problema contro gli Utah Jazz, vincendo 109-94 con un Luka Doncic da 28 punti e 8 rimbalzi. Gli Spurs, invece, hanno fatto anche a meno della loro stella Victor Wembanyama, passeggiando sul campo dei derelitti Sacramento Kings per 123-107 con uno Stephon Castle da 28 punti, 11 assist e 8 rimbalzi.

Dopo cinque vittorie consecutive cadono i Philadelphia 76ers, che restano comunque in vetta abbastanza tranquillamente alla Eastern Conference. I Sixers cedono in casa contro i Portland Trail Blazers per 128-111, che piazzano il colpo esterno grazie ad un eccellente secondo tempo. Blazers trascinati soprattutto dai 31 punti di Deni Avdija, mentre Phila, che ha tenuto a riposo Joel Embiid, ha avuto 23 punti da LeBron James e 22 da Tyrese Maxey.

Continua la difficilissima stagione degli Oklahoma City Thunder, che se dovesse terminare ora la regular season sarebbero addirittura al play-in, ma addirittura con il decimo posto. OKC cade anche sul campo degli Indiana Pacers per 125-120 al termine di una partita combattuta e che si è decisa nel finale. Non sono bastati i 38 punti di Shai Gilgeous-Alexander, che appare davvero troppo solo viste le tantissime assenze per i Thunder. Dall’altra parte, però, mancava Tyrese Haliburton, e a guidare Indiana ci hanno pensato Kelly Oubre e Pascal Siakam con 20 punti.

Successo casalingo degli Houston Rockets, che si impongono 116-104 sui Los Angeles Clippers, altra squadra ormai destinata ai bassissimi fondi della classifica. A guidare Houston ci pensa soprattutto Kevin Durant, che sfiora la doppia doppia con 32 punti e 9 rimbalzi. Rimanendo sempre ad Ovest, ci vuole un tempo supplementare ai Phoenix Suns per superare 123-119 i New Orleans Pelicans con 25 punti di Jalen Green e 22 di Devin Booker.

Partita da montagne russe quella tra Chicago e Cleveland, che vede la vittoria dei Bulls per 122-108. I padroni di casa dominano il secondo quarto (45-20), poi subiscono la rimonta dei Cavs nel terzo (21-39), ma vanno a prendersi la vittoria con un ultimo quarto da 29-19. Il migliore dei Bulls è a sorpresa Jordan Hawkins, che segna 19 punti uscendo dalla panchina, mentre per Cleveland ci sono 28 punti di Donovan Mitchell.

Colpo esterno dei Milwaukee Bucks che superano 116-111 i Toronto Raptors grazie ai 32 punti di Tyler Herro e alla doppia doppia di Myles Turner (27 punti e 11 rimbalzi). Arriva la quinta sconfitta consecutiva sia per i Brooklyn Nets sia per gli Charlotte Hornets, che perdono rispettivamente con i Minnesota Timberwolves (142-116, 34 punti e 10 rimbalzi di Jayden McDaniels) e con i Memphis Grizzlies (117-111, 29 punti di Ty Jerome).

RISULTATI NBA 2026-2027 (24 NOVEMBRE)

Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies 111-117

Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers 111-128

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder 125-120

Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets 142-116

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 111-116

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 122-108

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 119-123 d.t.s

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 116-104

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 109-94

Sacramento Kings – San Antonio Spurs 107-123