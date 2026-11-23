Prosegue ormai a ritmi serrati la regular season della NBA 2026-2027. Nella notte italiana sono andate in scena sette partite che hanno inaugurato una nuova ricca settimana. Ieri però, alle 21.30 italiane, la domenica ha proposto il match tra Atlanta Hawks e Detroit Pistons. Andiamo a riepilogare le sfide partendo proprio da qui.

Gli Atlanta Hawks (11-6) hanno infatti superato per 107-97 i Detroit Pistons (10-6) in una sfida playoff ad Est. La partita equilibrata è stata decisa dall’ultimo quarto con gli Hawks che hanno messo a segno 33 punti contro i 12 avversari. MVP Alexander Walker con 27 punti che valgono la quarta vittoria di fila. Nella notte, invece, i Miami Heat (10-6) hanno battuto gli Oklahona City Thunder (10-7) per 123-113. I Thunder, sotto di venti, hanno provato a rimontare senza successo nell’ultima frazione. Per gli Heat si tratta della settima vittoria di fila. Top scorer Adebayo con 24 punti, 15 rimbalzi e 12 assist.

Serve invece un supplementare ai Denver Nuggets (10-5) per superare in trasferta la resistenza dei Chicago Bulls (4-12) per 145-151. Partita emozionante con continui botta e risposta fino alla fine. I Bulls rimontano alla fine e portano il match all’overtime grazie a Hield. Nell’overtime però Jamal Murray dà la scossa decisiva mettendo a segno otto punti e lanciando i Nuggets verso il successo. Blitz esterno anche dei Dallas Mavericks (10-7) che superano 114-116 gli Utah Jazz (3-15). Dallas, avanti di 16, ha subito l’incredibile rimonta dei Jazz che hanno pareggiato a 4.7 secondi dalla sirena. Il match è stato risolto dai liberi di Flagg, grande protagonista con 28 punti.

Vincono anche i Washington Wizards (7-11) che in casa battono 116-96 gli Orlando Magic (7-9). I Wizards, nonostante pessime percentuali dall’arco, hanno sempre condotto in testa il match, portandosi avanti di 20 all’intervallo. I Magic hanno provato la rimonta senza successo con i punti di Da Silva e Bane. Per i Wizards terzo successo di fila. Successo per i New York Knicks (11-6) che continuano a risalire ad Est battendo per 113-106 anche gli Indiana Pacers (5-12). I padroni di casa riescono nella fuga alla fine del terzo quarto, mettendo in pratica l’allungo per la vittoria grazie anche a Karl Anthony Towns, autore di 30 punti e 13 rimbalzi. Indiana incassa invece il quarto ko di fila.

Partita decisa al fotofinish quella tra Golden State Warriors (9-8) ed i Boston Celtics (11-6). Boston ha fallito le occasioni della vittoria negli ultimi secondi e Podziemski ha punito con la tripla del successo Warriors per 88-87. Non bastano ai Celtics i 27 punti e dieci rimbalzi di Tatum; sale ora a quattro il computo dei ko di fila.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks-Detroit Pistons 107-97

Miami Heat-Oklahoma City Thunder 123-113

Chicago Bulls-Denver Nuggets 145-151

Utah Jazz-Dallas MAvericks 114-116

Washington Wizards-Orlando Magic 116-96

New York Knicks-Indiana Pacers 113-106

Golden State Warriors-Boston Celtics 88-87