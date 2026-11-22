Notte di grande basket NBA, con sei partite e tre finali decisi per un solo punto o sulla sirena: i Knicks sbancano il Garden con la tripla di Bridges (97-96), i Kings spezzano il digiuno con il tap-in di Murray (97-96) e i Sixers di Embiid e LeBron resistono al career high da 50 punti di Herro (132-129). Spettacolo anche a San Antonio, dove Wembanyama ne mette 50 e trascina gli Spurs in vetta all’Ovest, mentre Mavericks e Timberwolves batteggiano rispettivamente Clippers e Grizzlies.

I Sixers superano 132-129 i Bucks ultimi in classifica e conquistano la quinta vittoria di fila (14-3), grazie a un Joel Embiid dominante (26 punti, 17 rimbalzi) e a un LeBron James decisivo nel finale, con 13 dei suoi 21 punti nel quarto periodo. Dopo un primo tempo opaco, Philadelphia ribalta la partita nel terzo quarto con la schiacciata di James, la stoppata su Kuzma e l’assist a Maxey (17 punti) per il sorpasso definitivo, poi allunga con gli 8 punti consecutivi di Simons. Il finale, però, è thrilling: da +10 a poco più di due minuti dalla fine, i Sixers vengono rimontati da un Tyler Herro stratosferico, career high da 50 punti (con 11 rimbalzi e 7 assist), e dalla tripla di Burries che riporta Milwaukee a -1. Ai liberi Embiid è glaciale, e la tripla del pareggio di Herro, a segno ma partita dopo la sirena, non basta a evitare ai Bucks la tredicesima sconfitta consecutiva. I Knicks battono 97-96 i Trail Blazers e centrano la quarta vittoria di fila grazie alla tripla sulla sirena di Mikel Bridges, in una serata in cui New York ha onorato 50 ex giocatori. Jalen Brunson ne mette 30 (19 nel solo primo quarto) e Landry Shamet ne aggiunge 20, trascinando i campioni in carica fino al +26 nel primo tempo (66-43 all’intervallo, il minor numero di punti concessi in un primo tempo in questa stagione). Nella ripresa Portland si risveglia con un parziale di 29-15 nel terzo quarto e una rimonta guidata da Donovan Clingan (22 punti, 13 rimbalzi) e Deni Avdija (20), che dai liberi porta i Blazers avanti 96-94 a 3.4 secondi dalla fine. Ma i Knicks hanno l’ultima parola: timeout, rimessa di Josh Hart e Bridges, solo sull’angolo, spara la tripla vincente, subito sommerso dall’abbraccio dei compagni.

I Mavericks superano 110-100 i Clippers e centrano la seconda vittoria interna di fila (9-7) dopo lo 0-3 in trasferta, trascinati da Kyrie Irving (25 punti, di cui 12 nel quarto periodo dopo un avvio da 1/7 al tiro) e da Cooper Flagg (22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist). Dalla panchina arrivano anche i 16 di Walter Clayton Jr. e i 13 di Max Christie, protagonisti insieme di un ottimo 5/7 da tre, in una serata in cui Dallas ha fatto a meno per la prima volta dell’infortunato P.J. Washington Jr. La partita si decide nel finale: dopo la tripla di Kris Dunn che porta i Clippers sul 91-88 a 5:12 dalla fine, i Mavs piazzano un parziale di 11-0 aiutato da due palle perse ospiti e chiudono i conti. Non bastano a Los Angeles (4-11, terza sconfitta di fila e 0-7 in trasferta) i 21 punti di Brook Lopez, 17 dei quali nella ripresa, e i 19 di Rui Hachimura con quattro triple. Gli Spurs travolgono 114-91 i Pelicans e, con il 14° successo nelle ultime 15 gare (14-3), raggiungono i Lakers in vetta alla Western Conference, trascinati da un Victor Wembanyama monumentale: 50 punti (32 nel solo primo tempo), 19 rimbalzi, 5 stoppate e 4 recuperi. Il francese risponde con parziali personali a due risse nel secondo quarto, segnando i 7 punti successivi allo spintone di Pierre (con schiacciata in testa a Missi) e i 5 seguenti al duello tra Fox e Fears, e firma il 50 con la tripla del 108-82 a 6:29 dalla fine, a due punti dal suo record in carriera. Stephon Castle aggiunge 19 punti e 6 assist e San Antonio, avanti 61-45 all’intervallo, domina la ripresa limitando le palle perse a 13 anche senza Dylan Harper. Non bastano a New Orleans, alla terza sconfitta di fila e priva di Williamson, Murphy e Mathurin, i 29 punti di Jeremiah Fears e i 25 di Jordan Poole.

I Timberwolves battono 104-95 i Grizzlies, privi di Boozer e Grant, e centrano la terza vittoria nelle ultime quattro, guidati da un Jaden McDaniels da 25 punti e da Ayo Dosunmu (19), con Kuminga (16), Shannon (15) e Ball (12) a completare un attacco da season high al tiro (58%), nonostante l’assenza di Edwards e 23 palle perse. La partita svolta nel secondo quarto, vinto 28-12 grazie a un parziale di 26-6 chiuso dalla schiacciata di Gobert, mentre nel terzo Dosunmu firma tre penetrazioni nel 14-2 finale che vale l’83-62. Memphis, che aveva la miglior valutazione offensiva della lega, tocca i minimi stagionali per punti in un quarto (12), in un tempo (46) e in una gara, e vede interrompersi la striscia di cinque successi. Fino a 23 punti sotto a inizio quarto periodo, i Grizzlies tornano sul 97-90 a 2:37 dalla fine con i 23 di Cedric Coward (pari al suo season high) e i 18 di Ty Jerome al rientro, ma McDaniels spegne la rimonta con due layup consecutivi. I Kings battono 97-96 i Celtics e interrompono una striscia di otto sconfitte, conquistando anche la prima vittoria interna della stagione grazie al tap-in di Keegan Murray (15 punti, 12 rimbalzi) a 5 secondi dalla fine, messo a segno su tre difensori dopo il tiro sbagliato di Darius Acuff Jr., top scorer di Sacramento con 21 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Boston, priva di Tatum, White e Robinson e partita con un 10-0, chiude il primo tempo avanti 54-41, ma il terzo quarto vinto 35-13 dai padroni di casa (con i Celtics 0/13 da tre nel periodo) ribalta l’inerzia. Nel finale Pritchard riporta avanti Boston 96-95 con un step-back a 11.8 secondi dalla fine, ma ha anche l’occasione per vincerla sulla sirena: il suo tiro da circa sei metri non trova il fondo. Non bastano ai Celtics i 19 punti di Paul George e un pessimo 22% da tre su 58 tentativi.

RISULTATI NBA 2026-2027 (22 NOVEMBRE)

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks 132-129

New York Knicks – Portland Trail Blazers 97-96

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 110-100

San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 114-91

Minnesota Timberwolves – Memphis Grizzlies 104-95

Sacramento Kings – Boston Celtics 97-96