Quattro partite disputate questa notte per la regular season 2026-2027 della NBA, dove non sono mancate comunque le giocate da parte dei campioni americani ma non solo della Lega cestistica più famosa al mondo: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I San Antonio Spurs (13-3) rispettano il fattore campo battendo i Los Angeles Clippers (4-10) per 124-112 rimanendo così in vetta alla classifica della Western Conference. Match molto equilibrato per circa 36’, con le due squadre che lottano punto a punto senza però riuscire a prendere il largo (92-88 alla terza sirena). Nel quarto conclusivo i texani trovano la forza di aumentare l’intensità e scappano nel punteggio toccando la doppia cifra di vantaggio (114-10), con i californiani che non riescono a rimanere in scia e devono alzare bandiera bianca: finisce 124-114 per gli Spurs, con 32 punti e 11 rimbalzi di Victor Wembanyama e 21 punti con 12 assist di Stephon Castle – 23 punti equamente divisi tra Brook Lopez e Darius Garland per i Clippers. Successo casalingo anche per i Memphis Grizzlies (12-4) che prevalgono sui Golden State Warriors (8-8) per 126-98. Dopo un primo quarto da 31-24 i Grizzlies mettono la freccia nella ripresa con un parziale interno da 37-26, con gli ospiti che faticano a contenere l’offensiva dei padroni di casa e scivolano ulteriormente fino al -28 con cui si chiude la partita in favore di Memphis (126-98). Jaylen Wells top scorer con 22 punti, con 19 punti messi a referto a Cedric Coward – Cam Spencer sfiora la doppia doppia con 9 punti e 11 assist, con 16 punti e 13 rimbalzi di Charles Bassey miglior realizzatore per Golden State.

Blitz esterno dei New York Knicks (9-6) sul campo dei Minnesota Timberwolves (11-5) per 99-102, con i campioni in carica che hanno innestato le marce alte fin da subito (26-33) e rimanendo a +15 all’intervallo lungo (55-65). I Timberwolves cercano di rosicchiare qualche punto nel terzo quarto, tirando fuori l’orgoglio nei 12’ conclusivi con un parziale da 31-12 ma non basta per evitare il ko casalingo: finisce 99-102 per i Knicks, con 22 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e 21 punti di Jalen Brunson tra le fila di New York – Jonathan Kuminga ultimo ad arrendersi per Minnesota con 23 punti al pari di Jaden McDaniels (19 punti). Nel match che chiudeva la notte NBA i Portland Trail Blazers (10-5) fanno saltare il fattore campo battendo a domicilio i Milwaukee Bucks (1-16) col punteggio di 114-124. Dopo un avvio favorevole agli ospiti (21-24) i padroni di casa reagiscono nei due quarti centrali rimanendo a contatto con solo quattro punti da recuperare all’ultima pausa breve (92-96) prima di subire il break di 7-0 decisivo dei Trail Blazers nei minuti finali che decidono quindi la partita, con i Bucks che non riescono a replicare e cedono alla distanza per 114-124. Damian Lillard ancora una volta decisivo (33 punti contro la sua ex squadra), con 27 punti di Scoot Anderson entrato dalla panchina – 19 punti di Tyler Herro e 18 di Nate Ament per Milwaukee ancora alla ricerca del secondo successo stagionale.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers 124-112

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 126-98

Minnesota Timberwolves-New York Knicks 99-102

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers 114-124