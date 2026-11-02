NBA, i risultati della notte (2 novembre): Doncic fa volare i Lakers, vincono anche Celtics e Warriors senza Curry

Quattro le partite del mix tra domenica e lunedì d’America in NBA. Impegnate almeno tre delle franchigie più in vista allo stato attuale delle cose, in attesa di tempi in cui ci sarà parecchio più materiale da tenere d’occhio. Quanto visto nelle scorse ore, però, ha pur sempre tanto di narrazione e andiamo a scoprirlo.

I Boston Celtics (5-1) superano gli Orlando Magic (2-4) per 97-108 con una partita di ottima fattura e un ultimo quarto convincente. Sono 32 i punti di Jayson Tatum, ma interessante è anche la performance offerta da Paul George con 17, 6 rimbalzi e 8 assist. Dall’altra parte Anthony Black scrive 23, lo stesso fa dalla panchina Tristan da Silva che aggiunge 10 rimbalzi e una conseguente doppia doppia, ma non basta.

Per i Brooklyn Nets (1-5) arriva la prima vittoria, ai danni degli Indiana Pacers (2-5) e per 90-98 con un valido terzo quarto e i 23 punti di Michael Porter Jr. che si accompagnano ai 15 e 13 rimbalzi di Day’ron Sharpe. Per i Pacers, privi di Obi Toppin e Ivica Zubac, 23 di Andrew Nembhard e 17 di Pascal Siakam.

I Golden State Warriors (4-3) regolano, pur senza Steph Curry in campo, i Los Angeles Clippers (1-5), condannati a una brutta partenza in questa stagione. Nel 124-112 finale splende ancora Yaxel Lendeborg, autore di 37 punti con 6/11 da tre e De’Anthony Melton ad assisterlo con 21. In casa Clippers 24 di Rui Hachimura e 16 dalla panchina di Kobe Sanders.

Basta un nome per spiegare il 131-125 dei Los Angeles Lakers (5-2) sui Toronto Raptors (3-3). Naturalmente è quello di Luka Doncic: lo sloveno mette a referto 45 punti e 15 rimbalzi, dando in buona sostanza il successo ai suoi compagni che nell’ultimo quarto rischiano di farsi rimontare dai 43 punti dei Raptors in 12′ sotto la spinta di Scottie Barnes (29) e RJ Barrett (22 e 10).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Boston Celtics 97-108

Indiana Pacers-Brooklyn Nets 90-98

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 124-112

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors 131-125