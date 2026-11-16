NBA, i risultati della notte (16 novembre): Harper e Wembanyama decisivi per gli Spurs, Doncic ne fa 43 e trascina ancora i Lakers. Bene anche Celtics e 76ers

Nove sono le partite disputate per la NBA tra la serata italiana di ieri domenica 15 novembre e la notte di oggi lunedì 16 novembre: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.

Successo casalingo dei Philadelphia 76ers (11-3) sugli Indiana Pacers (5-9) per 131-124 con 31 punti di Jaylen Brown, 27 punti di Tyrese Maxey e 15 punti con 11 assist di LeBron James – 31 punti di Pascal Siakam top scorer per i Pacers. I Los Angeles Lakers (12-2) fanno saltare il fattore campo battendo i Phoenix Suns (5-7) col punteggio di 123-131 e non senza qualche rischio dopo aver dilapidato un vantaggio di trentuno lunghezze: Luka Doncic ancora una volta inarrestabile con 43 punti e 9 assist, con 22 punti di Quentin Grimes – Collin Gillespie ultimo ad arrendersi tra i Suns con 26 punti subentrato a partita in corso. Affermazione interna dei Los Angeles Clippers (4-8) contro i Charlotte Hornets(4-9) per 113-105 con 27 punti di Darius Garland, con 21 punti di Coby White e 17 punti di Naz Reid tra le fila degli ospiti.

I San Antonio Spurs (12-2) fanno la voce grossa a Salt Lake City prevalendo sugli Utah Jazz (1-13) per 102-110: 31 punti e 9 rimbalzi di uno scatenato Dylan Harper, con 26 punti e 10 rimbalzi di un sempre efficace Victor Wembanyama – 20 punti e 9 assist per Stephon Castle, con Mo Bamba top scorer dei Jazz con 26 punti. Serve un overtime ai New York Knicks (5-8) per piegare la resistenza dei Toronto Raptors (5-8) vincendo col punteggio di 108-112: doppia doppia di Karl-Anthony Towns (28 punti e 17 rimbalzi), con 28 punti e 9 assist di Jalen Brunson – 21 punti e 9 rimbalzi per Og Anunoby, con 30 punti di Scottie Barnes e 19 punti di Jamal Shead che non bastano ai Raptors ad evitare il ko. Largo successo dei Boston Celtics (11-2) contro i Dallas Mavericks (7-7) per 131-94 in un match mai in discussione dalla palla a due (42-9 nel solo primo quarto) fino alla sirena finale: 32 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di Jayson Tatum miglior realizzatore, con 18 punti di Zaccharie Risacher tra i texani partito dalla panchina e 17 punti di Cooper Flagg.

Gli Houston Rockets (11-3) non lasciano scampo ai Washington Wizards (4-10) col punteggio di 119-147 grazie a 26 punti di Amen Thompson e 25 punti di Kevin Durant – Alperen Sengun sfiora la tripla doppia (19 punti, 8 rimbalzi e 8 assist), con 25 punti di Aj Dybantsa tra le fila dei Wizards. Successo fuori casa anche per gli Atlanta Hawks (8-6) contro i Milwaukee Bucks (1-13) per 106-113 con 20 punti equamente divisi tra CJ McCollum e Nickeil Alexander-Walker, con 25 punti di Kasparas Jakucionus entrato a partita in corso. Nel match che chiudeva la notte NBA gli Oklahoma City Thunder (9-5) vincono in trasferta sui Sacramento Kings (1-12) per 103-125: 37 punti di Shai Gilgeous-Alexander, con 16 punti e 13 rimbalzi di Aday Mara in circa 25’ sul parquet – 26 punti di Darius Acuff Jr. e 11 punti con 13 rimbalzi di Domantas Sabonis tra i californiani.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 131-124 (giocata il 15 novembre)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 123-131 (giocata il 15 novembre)

Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets 113-105 (giocata il 15 novembre)

Utah Jazz-San Antonio Spurs 110-102 (giocata il 15 novembre)

Toronto Raptors-New York Knicks 108-112 dTs

Boston Celtics-Dallas Mavericks 131-94

Washington Wizards-Houston Rockets 119-147

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 106-113

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder 103-125