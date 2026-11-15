NBA, i risultati della notte (15 Novembre). Jokic e Antetokounmpo sfiorano la tripla doppia, bene Cleveland

Sono cinque le partite della notte NBA. Prosegue l’ottimo momento dei Miami Heat, che ottengono la loro quarta vittoria consecutiva, battendo nettamente a domicilio i Detroit Pistons con un perentorio 137-117, maturato soprattutto tra secondo e terzo quarto. Giannis Antetokounmpo è dominante, con il greco che chiude il suo match con 34 punti, 14 rimbalzi e 8 assist, ma importanti anche i 26 punti di Klay Thompson. Trova spazio anche Simone Fontecchio, che gioca 14 minuti, mettendo a referto 7 punti e 5 rimbalzi. Per Detroit il migliore è stato Cade Cunningham con 33 punti e 8 assist.

Da Giannis Antetokounmpo a Nikola Jokic, con il serbo che guida alla vittoria esterna i suoi Denver Nuggets sul campo dei New Orleans Pelicans per 116-108. Jokic ha chiuso il match con 26 punti, 10 assist e 8 rimbalzi, supportato anche da un Jamal Murray da 23 punti, 9 assist e 7 rimbalzi. Tra le fila dei Pelicans da segnalare i 24 punti di Zion Williamson.

Tripla doppia sfiorata per Jokic e Antetekounmpo ed invece tripla doppia centrata da una clamoroso Tyrese Proctor, che offre ovviamente la miglior prestazione della carriera, chiudendo con 24 punti, 11 rimbalzi e 10 assist nella vittoria dei suoi Cleveland Cavaliers sui Dallas Mavericks per 127-117. Senza Mitchell e Harden, la scena la prende tutta l’australiano, con anche Mario Hezonja che mette a referto 22 punti; mentre per Dallas non bastano i 34 punti dell’ex Kyrie Irving.

Colpo esterno un po’ a sorpresa dei Chicago Bulls, che battono 117-106 i Minnesota Timberwolves con 24 punti di Norman Powell e 18 di Matas Buzelis. Tutto facile per i Memphis Grizzlies, che travolgono 129-110 i Brooklyn Nets con un primo quarto da 38-23, trascinati dalla doppia doppia di Cedric Coward con 23 punti e 12 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2026-2027 (15 NOVEMBRE)

New Orleans Pelicans – Denver Nuggets 108-116

Cleveland Cavaliers – Dallas Mavericks 127-117

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 129-110

Miami Heat – Detroit Pistons 137-117

Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls 106-117