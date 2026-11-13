NBA, i risultati della notte (13 novembre): vincono ancora i 76ers ed i Timberwolves. Rinascono i Suns

Nuovo giorno e nuovo turno della NBA 2026-2027. Nella notte italiana sono andate in scena altre quattro partite della lega americana che hanno modificato le classifiche nonostante la stagione sia ancora tutta da scrivere. Andiamo insieme a scoprire i risultati e le migliori prestazioni.

Il programma della nottata si è aperto con un’altra vittoria dei Philadelphia 76ers (10-3) che in casa hanno superato i Toronto Raptors (5-7) per 123-112. Dopo un primo tempo in cui gli ospiti sono stati avanti anche di sedici lunghezze, i 76ers si sono ritrovati nella ripresa, prendendo il controllo nel terzo quarto e dando la spallata decisiva nell’ultima frazione. Decisivo per il decimo successo stagionale Maxey con 27 punti. Toronto incassa il terzo ko di fila nonostante i 31 punti di Barrett.

Serve invece un supplementare ai Detroit Pistons (8-3) per superare in trasferta i Washington Wizards (4-9) per 140-144. Il match, punto a punto fin dall’inizio, ha preso la via dell’overtime con la tripla sulla sirena di Trae Young. Nei cinque minuti successivi il grande protagonista della sfida, Cade Cunninham ha fatto il resto, chiudendo con la migliore prestazione della carriera con 52 punti a referto e 11 assist. Per i Wizards si tratta della sesta sconfitta consecutiva nonostante i 37 di Trae Young.

Tutto facile per i Minnesota Timberwolves (9-3) che continuano a navigare nelle zone alte ad Ovest battendo anche i Dallas Mavericks (7-5) per 133-94. Minnesota produce tanto nel primo tempo e con un alta percentuale di realizzazione (61%) si porta sul +15. La differenza la fa però la ripresa, in cui i Mavericks non tengono più il ritmo dei padroni di casa cedendo alla distanza, Fondamentali in quel frangente le tre triple consecutive di LaMelo Ball che chiuderà a 22 punti. Meglio di lui solo Nah’Shon Hyland con 24.

Cercano di rilanciarsi i Phoenix Suns (5-6) che tra le mura amiche superano Charlotte Hornets (4-8) per 101-96. L’equilibrio ha fatto da padrone, nonostante varie rimonte, fino al terzo quarto, nel quale Devin Booker ha preso in mano l’iniziativa, dando un vantaggio decisivo ai Suns. Per lui sono 30 i punti a referto che contribuiscono al quarto successo in cinque partite dopo un inizio da dimenticare. Si fermano ancora gli Hornets, all’ottavo ko in nove partite.

TUTTI I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 123-112

Detroit Pistons-Washington Wizards 144-140

Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 133-94

Phoenix Suns-Charlotte Hornets 101-96.