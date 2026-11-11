NBA, i risultati della notte (11 novembre): Celtics battono 76ers nel big match. Miami va e si rivede Fontecchio

Sei le partite disputate nella notte NBA, in un momento nel quale di scossoni sia dentro che fuori dal campo non ce ne sono poi così tanti e, più che altro, il momento è governato da un certo tipo di dichiarazioni più o meno pepate. Restiamo però sul campo e andiamo a vedere quanto accaduto nelle scorse ore.

Per i New York Knicks (6-4) arriva un possente 117-85 sui Milwaukee Bucks (1-10) in evidentissima crisi: non c’è mai partita, con Jalen Brunson a quota 23 e Karl-Anthony Towns che scrive 21 e 16 sul tabellino. Per i Bucks 16 di Jaime Jaquez Jr. in qualità di top scorer. Ma il vero big match è un altro, ed è quello che manda al primo posto a Est i Boston Celtics (9-2), con un 101-123 molto rilevante nei confronti dei Philadelphia 76ers (9-3). D’alta scuola la performance di Paul George, con 36 punti che sono di grande aiuto ai 21 di Jayson Tatum. Per i 76ers 24 di Tyrese Maxey e 17 dalla panchina di Anfernee Simons, con LeBron James a quota 11-8-5.

Per i Phoenix Suns (4-6) vittoria che inizia a tentare di rimettere il record un po’ più a posto di quanto sia ora contro i Los Angeles Clippers (2-8). Nel 133-110 finale entrano sia i 17 di Devin Booker che i cinque in doppia cifra dalla panchina, con Jordan Goodwin a 18; per i Clippers in tre a quota 13. I Miami Heat (5-6) regolano molto più facilmente del 109-115 finale gli Utah Jazz (1-10) con 30 e 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. La vera notizia, però, è che finalmente ci si ricorda di Simone Fontecchio, in campo per 7’08” con una tripla a segno. Per i Jazz 25 di Darryn Peterson e 23 di Ace Bailey.

Gli Orlando Magic (3-7) superano, in una vera e propria sfida degli attuali bassifondi, i Sacramento Kings (1-10) per 100-107. 33 i punti di Franz Wagner e 26 quelli di Anthony Black, contro i 31 di Zach LaVine e i 29 di Darius Acuff Jr. che pure non bastano in una partita spesso incerta. Infine, i Portland Trail Blazers (7-3) sorprendono gli Oklahoma City Thunder (8-3) per 123-103 con un grande terzo quarto. 25 i punti di Damian Lillard e 24 di Deni Avdija da una parte, 26 di Shai Gilgeous-Alexander e 21 di Jared McCain dall’altra.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Milwaukee Bucks 117-85

Philadelphia 76ers-Boston Celtics 101-123

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 133-110

Utah Jazz-Miami Heat 109-115

Sacramento Kings-Orlando Magic 100-107

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 123-103