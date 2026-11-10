NBA, i risultati della notte (10 novembre): Wembanyama e Flagg show, Warriors a valanga

Otto le partite giocate nella notte NBA. I risultati più eclatanti sono il 138-87 dei Warriors sui Pelicans (ottava vittoria di fila) e il 122-96 degli Spurs sui Suns, nono successo consecutivo con 40 punti e 9 stoppate di Wembanyama. Da segnalare anche la rimonta dei Mavericks sui Pacers (125-122) trascinati dai 43 punti di Flagg, e il successo degli Hornets sui Cavaliers, che chiude una serie di sei sconfitte.

I Lakers espugnano Atlanta 124-114 e allungano a sei la striscia di vittorie, nonostante l’assenza di Austin Reeves per malattia. La partita è stata indirizzata dal parziale di 6-0 finale, arrivato quando gli Hawks erano tornati a -4 (115-111) a 3:30 dalla fine: Luka Doncic ha firmato un appoggio al ferro e un assist decisivi, chiudendo con 32 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Con lui in evidenza Walker Kessler (21 punti e 10 rimbalzi) e Collin Sexton (18 dalla panchina), mentre Sandro Mamukelashvili ha aggiunto 23 punti con 5/8 da tre, in una serata da 15/35 di squadra dall’arco. Agli Hawks, che vedono interrompersi a quattro la serie di successi, non sono bastati CJ McCollum (21), Nickeil Alexander-Walker (20) e Oneka Okongwu (16). I Pistons battono 122-111 i Wizards alla Little Caesars Arena, nonostante i 44 punti di un Anthony Davis scatenato (30 solo nel primo tempo, con 10/11 al tiro). La gara è stata indirizzata nel terzo quarto, con Detroit che ha scavato il solco decisivo (103-87) grazie ai 13 punti di Daniss Jenkins, e il vantaggio è rimasto comodo anche con Cade Cunningham fermato a lungo dai falli. Miglior marcatore dei Pistons John Collins con 24 punti, seguito da Jenkins e Duncan Robinson a quota 22; a Washington, che incassa la quarta sconfitta di fila, non bastano i 21 di AJ Dybantsa e i 20 di Trae Young. Gli Hornets battono 124-112 i Cavaliers e interrompono a sei la serie di sconfitte, nonostante l’assenza di Miller, Knueppel e Diabate. La partita si decide con un primo tempo da 12/24 da tre e poi nel terzo quarto, quando Charlotte vola fino al +33 con tre triple pesanti di Sion James; Cleveland rientra fino al -8 nel finale, ma la tripla di Royce O’Neale a 2:40 dalla fine rimette tutto in cassaforte. Miglior marcatore Grayson Allen con 27 punti, seguito da Naz Reid a quota 25 (con 13 rimbalzi) e da Tidjane Salaun con 14 dalla panchina; ai Cavaliers non bastano i 18 di Meleek Thomas.

I Grizzlies espugnano Toronto 118-102 e restano l’unica squadra NBA ancora imbattuta in trasferta (5-0), interrompendo la serie di tre sconfitte contro dei Raptors decimati dalle assenze di Leonard, Barnes e Quickley. Memphis prende il largo con una prova di squadra solida, nonostante l’uscita anticipata di Quinten Post per una gomitata al volto e l’assenza di Isaiah Stewart. Miglior marcatore Ty Jerome con 27 punti, seguito da Cameron Boozer a quota 22 e da Jerami Grant con 17; a Toronto non bastano i 20 di Jamal Shead e i 19 di RJ Barrett. I Mavericks rimontano e battono 125-122 i Pacers, centrando la terza vittoria nella settimana casalinga e portandosi sul 7-4. Dopo un primo tempo dominato da Siakam (26 punti all’intervallo, Indiana avanti 66-56), Dallas ribalta la gara nell’ultimo quarto con Flagg e Irving, che firmano i primi 13 punti dei texani e 26 complessivi, e resiste al finale: PJ Washington sbaglia entrambi i liberi a 4 secondi dalla fine, ma Caleb Martin devia l’ultimo passaggio di Nembhard e chiude i conti. Miglior marcatore Cooper Flagg con 43 punti (e 10 rimbalzi), seguito da Kyrie Irving a quota 35 con sette triple; a Indiana non bastano i 29 di Pascal Siakam e i 18 di Aaron Nesmith. I Rockets battono 110-100 i Nuggets e interrompono a due la serie di sconfitte, dopo quelle con Minnesota e Phoenix arrivate dopo un 7-1 di partenza. Houston era arrivata a +16, poi Denver l’aveva riacciuffata sul 60-60 con un parziale di 18-2 nel terzo quarto; la squadra di casa ha reagito con un 11-2 e nel finale ha respinto l’ultimo assalto con il canestro di Sengun e la tripla di Fred VanVleet (96-87), che hanno spezzato la rimonta. Miglior marcatore Kevin Durant con 23 punti, seguito da Alperen Sengun a quota 20; ai Nuggets non bastano i 38 di Jamal Murray e i 25 di Nikola Jokic.

Gli Spurs travolgono i Suns 122-96 e centrano la nona vittoria di fila, dopo le due sconfitte iniziali. La partita si indirizza nel primo tempo con un parziale di 21-2 (61-46 all’intervallo) e la fuga arriva nel terzo quarto con i 14 punti di Dylan Harper (93-68), che permettono ai titolari di riposare nel finale. Miglior marcatore Victor Wembanyama con 40 punti in soli 25 minuti (più 11 rimbalzi e 9 stoppate), seguito da De’Aaron Fox con 15 e da Harper con 17; a Phoenix non bastano i 32 di Devin Booker. I Warriors travolgono i Pelicans 138-87 e centrano l’ottava vittoria consecutiva, chiudendo i conti già nel primo tempo (72-43 all’intervallo) contro una squadra priva di Zion Williamson e Trey Murphy III. Golden State è partita a razzo (35-20 dopo un quarto, con Pelicans da 7/23 al tiro), e nel corso della serata Stephen Curry ha anche scavalcato DeMar DeRozan al 16° posto nella classifica marcatori di tutti i tempi NBA. Miglior marcatore a pari merito Stephen Curry e Brandin Podziemski con 25 punti, seguiti da Yaxel Lendeborg con 23; a New Orleans non bastano i 16 di Derik Queen e di De’Anthony Melton.

RISULTATI NBA 2026-2027 (10 NOVEMBRE)

Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers 114-124

Detroit Pistons – Washington Wizards 122-111

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 124-112

Toronto Raptors – Memphis Grizzlies 102-118

Dallas Mavericks – Indiana Pacers 125-122

Houston Rockets – Denver Nuggets 110-100

Phoenix Suns – San Antonio Spurs 96-122

Golden State Warriors – New Orleans Pelicans 138-87