Notte di NBA Cup ricca di spettacolo: LeBron James firma la prima tripla doppia in maglia Sixers, Kevin Durant entra nel club dei 33.000 punti, Wembanyama ne segna 44 e i Knicks piazzano un super quarto periodo. Tra successi di misura e rimonte, la fase a gruppi entra nel vivo.

Philadelphia – Miami 111-104. LeBron James firma la sua prima tripla doppia in maglia 76ers (25 punti, 12 assist, 10 rimbalzi) nella vittoria contro gli Heat, trascinando Philadelphia nonostante le assenze di Embiid (malato) e di Jaylen Brown, uscito a fine primo tempo per un problema al bicipite femorale sinistro. Il momento chiave è il parziale personale di 14 punti consecutivi nel primo tempo, con tre triple e un entusiasmo da standing ovation, e poi il tocco di classe finale: un alley-oop da oltre metà campo per VJ Edgecombe che vale il 98-84, prima del decimo rimbalzo a 1:44 dalla fine. Accanto a lui brilla Tyrese Maxey con 30 punti, mentre per Miami non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo e i 20 di Davion Mitchell. Per i Sixers è la risposta giusta dopo il pesante ko con Portland di lunedì. Chicago – Charlotte 107-105. I Bulls conquistano il secondo successo consecutivo e infliggono agli Hornets il settimo ko di fila, al termine di una gara equilibratissima con 22 cambi di vantaggio, più della metà nell’ultimo quarto. Matas Buzelis è il migliore con 24 punti, decisivi il tap-in a 23″ dalla fine e i due liberi che riportano i suoi a +3, mentre Josh Giddey sfiora la tripla doppia (12 punti, 11 rimbalzi, 7 assist) e Tre Jones chiude con 10 punti, 8 assist e il libero della sicurezza a 8.5″ dal termine. Finale al cardiopalma: Coby White, a tempo scaduto, sbaglia il jumper in sospensione che avrebbe dato la vittoria a Charlotte. Non bastano ai padroni di casa i 35 punti di Brandon Miller, i 18 di Naz Reid e la doppia doppia da 14 e 14 di Moussa Diabate: gli Hornets chiudono la fase a gruppi di NBA Cup con un record di 0-4, i Bulls con 2-2. New York – Cleveland 121-102. I Knicks centrano la sesta vittoria consecutiva e, con un devastante 39-17 nell’ultimo quarto, ribaltano una gara in cui erano rimasti sotto anche di 11 punti, restando vivi in NBA Cup. Protagonista la panchina: Jose Alvarado è il migliore con 21 punti (season high), tra cui due triple consecutive che valgono il 90-85, e Mikal Bridges ne aggiunge 19. Il parziale di 25-9 in avvio di quarto, rifinito dai canestri di Dadiet e Wiseman, spegne i Cavs. Serata complicata per Jalen Brunson (19 punti ma 6/22 al tiro, nonostante l’influenza), mentre Josh Hart sfiora la tripla doppia con 15 punti, 12 assist e 7 rimbalzi e Karl-Anthony Towns allunga a 17 partite la serie di doppie doppie in stagione (12 punti, 10 rimbalzi, 7 assist). A Cleveland, ora 9-10, non bastano i 30 di Donovan Mitchell e i 28 di James Harden.

Minnesota – Oklahoma City 113-106. I Timberwolves restano a punteggio pieno in NBA Cup (3-0) e conquistano la decima vittoria nelle ultime dodici, rimontando dopo un secondo quarto da 37-21 dei Thunder che aveva portato OKC avanti 53-47 all’intervallo. Il migliore in campo è Jaden McDaniels con 32 punti, 10 rimbalzi e 11/15 al tiro, protagonista del parziale di 24-10 nel finale di terzo quarto, chiuso con una tripla da 26 piedi (circa 8 metri) sulla sirena per l’87-83. Minnesota spara con il 43,6% da tre (17/39) e domina a rimbalzo 40-30, ma incassa la brutta notizia dell’infortunio alla caviglia di LaMelo Ball (19 punti), uscito negli ultimi 2’30” dopo essere atterrato sul piede di Hartenstein. Ai Thunder, ora 10-9 e privi di Aday Mara e di tre titolari a lungo termine, non bastano i 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 25 di Ajay Mitchell: il canestro da tre di quest’ultimo vale il -1 (105-104), ma poi OKC non riesce più ad avvicinarsi. Memphis – Clippers 115-97. I Grizzlies conquistano la settima vittoria nelle ultime otto e inchiodano Los Angeles allo 0-9 in trasferta: i Clippers sono l’unica squadra NBA ancora senza successi esterni. Jaylen Wells guida i suoi con 19 punti, seguito da Ty Jerome (17 punti e 7 assist), Cam Spencer (16) e Cedric Coward (14 punti e 10 rimbalzi). Memphis vola presto sul +20, poi i Clippers rientrano fino al 50-43 dell’intervallo e a una gara punto a punto in avvio di terzo quarto, ma il parziale di 18-2 dei padroni di casa chiude i conti: LA non si avvicina mai oltre le 13 lunghezze nel quarto periodo. Non bastano a Los Angeles i 18 punti di Brandon Ingram, reduce dall’infortunio al tallone, né la doppia doppia di Rui Hachimura (14 punti, 12 rimbalzi). Venerdì i Grizzlies sfideranno i Timberwolves per il primo posto nel Gruppo B dell’Ovest. Brooklyn – Milwaukee 104-97. I Nets spezzano la serie di cinque sconfitte consecutive e si portano a 1-2 nel gruppo di NBA Cup grazie ai 28 punti di Julius Randle (16 nel primo tempo), il migliore in campo. Ottimo anche Noah Clowney con 17, mentre sotto canestro brillano Day’Ron Sharpe (11 punti e 14 rimbalzi) e Michael Porter Jr. (12 punti e 11 rimbalzi), con Egor Demin a quota 15. Dopo l’avvio sprint dei Bucks (9-2), Brooklyn risponde con un parziale di 16-2 e controlla la gara, prima del sorpasso di Milwaukee firmato da una tripla di Herro nel terzo quarto (56-55). Nell’ultimo periodo i Nets allungano in doppia cifra e tengono fino in fondo, riscattando il pesante 142-116 subìto da Minnesota lunedì. Non bastano a Milwaukee, ancora a zero vittorie nel girone (0-3), i 28 punti di Tyler Herro e i 21 di Jaime Jaquez Jr.

Houston – Phoenix 116-104. Serata storica per Kevin Durant, che con una tripla a 46.3″ dalla fine del secondo quarto diventa il quinto giocatore NBA a raggiungere quota 33.000 punti, dopo LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e Kobe Bryant. KD chiude con 20 punti e 10 rimbalzi, ma il migliore in campo è Alperen Sengun, autore di 23 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per la sua terza tripla doppia stagionale, con Amen Thompson a 18 punti e 10 rimbalzi. I Rockets chiudono il primo tempo con un 12-5 che vale il 66-56, poi resistono al tentativo di rimonta dei Suns, che aprono il quarto periodo con un 16-5 fino al -2: a spegnere la reazione ci pensano due triple di Fred VanVleet, la prima dall’angolo destro, che riportano Houston sul +10. A Phoenix, che vede finire la striscia di quattro vittorie ed è eliminata dall’NBA Cup, non bastano i 25 punti di Devin Booker, in una serata da 1/24 al tiro da tre nel finale; fuori dai giochi anche Houston, già eliminata martedì dopo il successo di Dallas su Denver. Portland – San Antonio 116-111. I Trail Blazers battono gli Spurs e restano in corsa per un posto da wild card nella fase a eliminazione di NBA Cup (2-1 nel girone, differenza canestri +7). Il migliore in campo è Deni Avdija con 33 punti, affiancato da Damian Lillard (29), Sidy Cissoko (16), Jrue Holiday (11 dalla panchina) e Scoot Henderson (10). Agli Spurs, che restano comunque primi nel girone con una differenza canestri di +48, non basta una prestazione monstre di Victor Wembanyama: 44 punti con 17/30 al tiro, 16 rimbalzi e 2 stoppate, il top scorer della serata. Bene anche Stephon Castle (20 punti, 6 rimbalzi, 9 assist) e Devin Vassell (18). Portland sale a 12-6, San Antonio scende a 16-4; entrambe giocheranno l’ultima partita del girone venerdì. Golden State – Sacramento 129-110. I Warriors, ancora senza Stephen Curry (da rivalutare venerdì per la lesione all’obliquo), conquistano la seconda vittoria di fila con una partenza fulminante: 44-19 nel primo quarto, il miglior periodo stagionale per punti, e 72 all’intervallo, record stagionale di squadra per un primo tempo. Il migliore in campo è De’Anthony Melton con 24 punti, 8 triple (pari al suo career high) e 7 assist, mentre Gui Santos ne mette 22 dalla panchina, che chiude con un season high di 61 punti complessivi. Golden State tira 20/44 da tre e smazza 37 assist, con il rookie Yaxel Lendeborg a 15 punti e 8 rimbalzi e il rientro di Brandon Williams (14 punti in 12 minuti) dopo sei gare di stop. Ai Kings, fermi a 2-16, non bastano i 27 punti e 10 rimbalzi di Domantas Sabonis, i 22 punti e 9 assist del rookie Darius Acuff Jr. e i 18 di Keegan Murray: la tripla di Will Richard dall’angolo respinge il tentativo di rimonta (85-81) nel terzo quarto.

RISULTATI NBA CUP 2026-2027 (26 NOVEMBRE)

Philadelphia 76ers – Miami Heat 111-104

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 105-107

New York Knicks – Cleveland Cavaliers 121-102

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 106-113

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 115-97

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 97-104

Houston Rockets – Phoenix Suns 116-104

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 116-111

Golden State Warriors – Sacramento Kings 129-110