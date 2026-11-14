NBA Cup, i risultati della notte (14 novembre): Spurs a valanga sui Warriors, Sengun da 43 e Clippers di misura sui Thunder

Nove le partite giocate nella notte NBA e valide per l’NBA Cup. I risultati più eclatanti sono il 123-85 degli Spurs sui Warriors, undicesima vittoria consecutiva, e il 142-111 dei Grizzlies sui Pelicans, con dieci giocatori in doppia cifra. Da segnalare anche i 43 punti di Sengun nel 125-118 dei Rockets sui Jazz, l’11ª sconfitta di fila per Utah, e il successo dei Clippers sui Thunder per 113-112 a 50 secondi dalla fine.

Franz Wagner sfiora la tripla doppia (35 punti, 12 assist e 9 rimbalzi) e guida Orlando al 107-99 sui Bucks, portando i Magic a 2-0 nel girone. Il momento decisivo arriva nel finale: con Milwaukee a otto lunghezze, Wagner ruba palla e chiude con un eurostep a canestro per il +10 (104-94), spegnendo ogni speranza di rimonta. Bane aggiunge 21 punti, mentre i Bucks, trascinati dai 18 di Herro, incassano la nona sconfitta consecutiva e il peggior avvio di stagione degli ultimi 52 anni (1-12). Siakam (19) e Nesmith (18) trascinano Indiana al 106-104 sui Knicks, ma i Pacers devono tremare fino all’ultimo secondo. Dopo il jumper di Siakam che valeva il 106-98 a 1:49 dalla fine, New York rimonta fino al -2 con Bridges a 10 secondi dal termine; il momento chiave arriva sulla sirena, quando Towns sbaglia dai 15 piedi il tiro del possibile pareggio. Inutili i 33 punti di Brunson e la doppia doppia di Towns (23 punti e 15 rimbalzi). Memphis travolge New Orleans 142-111 e pareggia il record NBA con ben 10 giocatori in doppia cifra, guidati dai 22 punti di Jerami Grant. Il momento chiave arriva nel secondo quarto: un parziale di 13-0 in 1:07, con sette punti di Grant in sette secondi (due triple e un libero), porta i Grizzlies sul 62-46 e indirizza la partita. Con il 18/45 dall’arco contro il 7/31 dei Pelicans, Memphis centra la sesta vittoria esterna consecutiva, mentre inutili i 30 punti di Bey per New Orleans, ora 0-2 nel girone.

Miami batte Cleveland 133-121 e va da sola in testa al Gruppo B dell’Est (2-0), con una doppia cifra da record: Adebayo (37 punti e 14 rimbalzi) e Antetokounmpo (37) entrano nella storia degli Heat, solo la seconda coppia a segnare 37 punti nella stessa gara dopo LeBron James e Wade nel 2013. Il momento chiave è proprio questo duo da 74 punti combinati, aiutato dai 22 punti e 17 assist (career high pareggiato) di Davion Mitchell, che hanno tenuto a distanza i Cavs, per cui non bastano i 25 di Donovan Mitchell. Nel match anche Simone Fontecchio, che ha giocato 7 minuti con 2 assist. Chicago interrompe la serie di otto sconfitte e batte Atlanta 125-117 all’overtime, con 33 punti di Norman Powell. Il momento chiave arriva nel supplementare: Powell ne segna nove di tasca sua, decisivi per far saltare gli Hawks e dare ai Bulls il successo che mancava da oltre due settimane (l’unico altro era a Milwaukee il 23 ottobre). Giddey firma 14 assist e 10 rimbalzi, mentre per Atlanta non bastano la tripla doppia di Jalen Johnson (16 punti, 11 rimbalzi, 10 assist) e i 20 di McCollum. Alperin Sengun domina con 43 punti e 12 rimbalzi (17/24 dal campo) e porta Houston al 125-118 su Utah, condannando i Jazz all’undicesima sconfitta consecutiva (1-12). Il momento chiave è nel secondo quarto, quando i suoi nove punti spingono i Rockets sul 63-53 all’intervallo, mentre il finale resta in bilico fino ai due liberi di Durant che chiudono i conti, in una serata di scarso tiro per lui (22 punti con 5/14). Per Utah non bastano i 28 di Peterson, i 27 di George e i 21 di Bailey.

San Antonio schianta Golden State 123-85 e centra l’11ª vittoria consecutiva, restando imbattuta in NBA Cup, con il season high di Stephon Castle (32 punti, 12/18 dal campo e 5/8 da tre). Il momento chiave è il primo quarto: i Warriors tirano 5/25 e finiscono sotto 38-14, il minimo stagionale per loro e per qualsiasi avversario degli Spurs in un quarto, e all’intervallo il punteggio è già 63-33. Il vantaggio arriva a +43 nel terzo periodo, così Wembanyama (12 punti e 12 rimbalzi in 21 minuti) e compagni riposano nel quarto, mentre Golden State, senza Curry, si aggrappa ai 20 di Cryer. Portland espugna Sacramento 120-107 e conquista la terza vittoria consecutiva, la prima della trasferta da sei partite, con 34 punti di Deni Avdija. Il momento chiave è la sua serata perfetta al tiro: 11/13 dal campo, 3/5 da tre e 9 liberi su 9, a cui si aggiungono i 29 di Damian Lillard che spingono i Blazers a 9-3 (6-1 in trasferta). Per i Kings, in striscia negativa da cinque gare (1-11 e 0-7 in casa), non bastano i 24 di Hunter e la doppia doppia di Sabonis (21 punti e 12 rimbalzi). Infine, vittoria all’ultimo per i Los Angeles Clippers che battono gli Oklahoma City Thunder per 113-112. Decisivo, a 50” dalla fine, il canestro e fallo subito da Garland a ribaltare un match che aveva visto Oklahoma avanti quasi per l’intera partita. Per Garland alla fine i punti totali sono stati 24, con 7 assist, ma miglior marcatore dei Clipper è Brook Lopez con 26 punti, mentre per i Thunder non bastano i 40 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander.

RISULTATI NBA CUP 2026-2027 (14 NOVEMBRE)

Orlando Magic – Milwaukee Bucks 107-99

Indiana Pacers – New York Knicks 106-104

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 111-142

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 133-121

Chicago Bulls – Atlanta Hawks 125-117

Houston Rockets – Utah Jazz 125-118

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 123-85

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 107-120

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 113-112