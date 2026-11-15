Nations League calcio, la classifica del girone dell’Italia: scontro diretto decisivo con il Belgio

Alla vigilia della sesta ed ultima giornata, l’Italia si trova al primo posto della classifica del Girone 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri sono in vantaggio negli scontri diretti con la Francia, a quota 10 come l’Italia, con il Belgio in terza posizione a quota 9, infine la Turchia resta ferma a zero.

Questa sera gli azzurri faranno visita al Belgio alle ore 20.45, mentre in contemporanea la Turchia giocherà in Francia nell’altra sfida del raggruppamento: gli azzurri avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere la qualificazione ai quarti di finale.

Vincendo in Belgio l’Italia sarà certa del primo posto, mentre con un pareggio avrà comunque staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma per il primato i transalpini non dovranno battere gli anatolici. L’Italia potrebbe qualificarsi anche in caso di sconfitta, a patto che la Francia perda contemporaneamente in casa con la Turchia.

In ciascuno dei quattro gironi della Lega A, infatti, le prime due classificate accedono ai quarti di finale, mentre le due peggiori quarte retrocedono direttamente in Lega B, invece le due peggiori terze e le due migliori quarte giocano gli spareggi con le seconde classificate della Lega B. Le due migliori terze sono invece salve.

Questo particolare meccanismo per retrocessioni e spareggi è dettato dalla necessità di passare ad un format con tre leghe al posto delle attuali quattro, con 18 squadre per lega in luogo delle vigenti 16 (al momento la è ancora in essere la Lega D, formata da 6 Paesi, per un totale di 54 partecipanti).

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA A

1. Italia 10 punti in 5 partite (Vantaggio negli scontri diretti con la Francia, 1-1 e 3-1)

2. Francia 10 punti in 5 partite

3. Belgio 9 punti in 5 partite

4. Turchia 0 punti in 5 partite