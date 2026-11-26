Da venerdì 27 a domenica 29 novembre l’Allianz Stadium di Twickenham, a Londra, ospita il gran finale della prima edizione della Nations Championship. Sono in programma sei partite, divise in tre doppiette, una per ogni giorno, e il torneo promette di unire le due metà del mondo ovale: il motto è “Where hemispheres collide”. Il nuovo torneo di World Rugby mette insieme le sei squadre del Sei Nazioni (Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia, Galles e Italia) e le sei del Sud (Sudafrica, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Giappone e Fiji). Ogni nazionale ha già giocato sei partite tra luglio e novembre, tre in casa e tre in trasferta. Il weekend londinese assegna sia il titolo mondiale per nazionali sia il trofeo tra i due emisferi.

Il meccanismo è semplice: le sei partite di luglio e novembre hanno prodotto due classifiche, una per emisfero, e la posizione finale decide l’avversario a Londra. La sesta del Nord affronta la sesta del Sud, la quinta la quinta, e così via fino alla finalissima tra le due prime. Al Nord ha chiuso in testa la Francia con 26 punti, davanti a Inghilterra (25), Irlanda (24), Scozia (20), Galles (17) e Italia (2). Al Sud il Sudafrica e la Nuova Zelanda sono arrivate entrambe a 22 punti, e la differenza punti ha premiato gli Springboks. Seguono Australia (14), Argentina (11), Giappone (5) e Fiji (4).

Ecco i sei match, con gli orari italiani. Venerdì 27 novembre si comincia alle 17.40 con Fiji-Italia, sfida per il sesto posto, e si prosegue alle 21.10 con Irlanda-Australia. Sabato 28 alle 14.10 tocca a Galles-Giappone e alle 17.40 a Inghilterra-Nuova Zelanda. Domenica 29 alle 14.10 va in scena Scozia-Argentina, poi alle 17.40 la finalissima Sudafrica-Francia, rivincita di una sfida in cui gli Springboks cercano riscatto. In caso di parità si giocano 10 minuti di golden point, e se il risultato resta in equilibrio la partita finisce pari. Per la finale i tempi supplementari sono due da 10 minuti e, se non basta, decidono i calci piazzati.

Il weekend però non vale solo per il titolo: ogni partita conta anche per la Hemisphere Challenge, lo scontro Nord contro Sud. In palio ci sono sette punti: uno per ciascuna sfida dalla sesta alla seconda posizione e due per la finalissima. Vince l’emisfero che arriva per primo a quota quattro. In caso di pareggio dopo il golden point, il punto in palio viene diviso a metà. Così anche Fiji-Italia e Galles-Giappone diventano tasselli del mosaico, e la corsa per il titolo si intreccia con una sfida di orgoglio tra due mondi rugbistici che di solito si incontrano raramente.