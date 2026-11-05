Nascar
NASCAR, Larson favorito per la finale di Miami. Bell e Hamlin cercano la rimonta impossibile
Kyle Larson è il favorito d’obbligo in vista della finale della Chase della NASCAR Cup Series 2026. La Chevrolet Camaro #5 di Hendrick Motorsports insegue il terzo titolo dopo una parte finale di campionato semplicemente perfetta, il californiano si presenta all’ultimo atto di Homestead-Miami con 67 punti di margine su Christopher Bell e 70 su Denny Hamlin.
Le due Toyota Camry del Joe Gibbs Racing hanno ancora una minima chance di imporsi sul campione in carica visti i 76 punti a disposizione. Saranno già fondamentali le due Stage presenti nella prima parte della competizione, 20 punti che potrebbero già chiudere in anticipo la bagarre al successo finale.
L’appuntamento di Martinsville ha confermato la Chevy #5 in vantaggio sulla concorrenza. Il 34enne non ha preso rischi eccessivi consapevole dell’ampio margine sui rivali, annichiliti a più riprese durante le ultime dieci prove della NASCAR Cup Series.
Il particolare ovale di Homestead-Miami torna meritatamente ad accogliere la finale della principale serie americana riservata alle quattro ruote. Christopher Bell (2023), Denny Hamlin (2009, 2013, 2020), Kyle Larson (2022-2025), William Byron (2021), Joey Logano (2018) e Tyler Reddick (2024) hanno vinto negli ultimi anni nell’ovale che sorge nello Stato della Florida, sede dell’ultima volta della finale nel 2019 con il secondo acuto dell’indimenticato Kyle Busch.
CLASSIFICA CHASE NASCAR CUP SERIES PRE HOMESTEAD-MIAMI (10/10)
#5-Kyle Larson, 2469
#20-Christopher Bell, 2402, -67
#11-Denny Hamlin, 2399, -70