NASCAR, Dodge torna in pista. Quattro costruttori in Cup Series dal 2027

Dodge ha confermato che correrà nella prossima edizione della NASCAR Cup Series. Il marchio di Stellantis torna nella categoria dopo 14 anni d’assenza con due Dodge Charger che verranno schierate da Kaulig Racing, l’annuncio è stato effettuato in occasione SEMA Show 2026 a Las Vegas.

Nel 2012, Brad Keselowski ha vinto il campionato la Cup Series prima del ritiro del costruttore dalla NASCAR. L’americano trionfo in quel di Homestead-Miami con il Team Penske, successivamente il binomio ha continuato a gareggiare nella principale serie americana riservata alle stock car con Ford Racing.

Kaulig Racing, in attesa di svelare i piloti per il 2027, porterà cinque Ram 1500 nella NASCAR Truck Series confermando quando iniziato quest’anno con tre veterani come Tony Stewart, Jamie McMurry e Ryan Newman.

Dodge SRT Racing guiderà il ritorno del costruttore nella NASCAR e supervisionerà tutte le attività agonistiche del marchio in Nord America. La nuova auto verrà svelata a dicembre in occasione dello Snowball Derby.

Diventano quindi ufficialmente quattro i marchi coinvolti nella NASCAR Cup Series oltre a Ford, Chevrolet e Toyota. Ricordiamo che i tre brand citati sono presenti a tempo pieno in tutte e tre le serie nazionali: Cup Series, Truck Series ed O’Reilly Auto Parts Series.

Steve O’Donnell, Chief Executive Officer di NASCAR, ha dichiarato: “Il ritorno di Dodge nella NASCAR Cup Series rappresenta un traguardo significativo per questo sport. Questo impegno testimonia la fiducia di Dodge nel nostro sport e offre ai tifosi un motivo in più per guardare con entusiasmo al futuro. La collaborazione tra NASCAR, Tim Kuniskis e l’intero team di Stellantis è stata davvero straordinaria. Nutrono una profonda passione per la NASCAR e per la sua capacità di valorizzare i marchi più prestigiosi al mondo; non vediamo l’ora di vedere Dodge in pista, a partire dalla Daytona 500 e per tutto il resto della stagione”.

In attesa della Daytona 500 del prossimo febbraio, la NASCAR Cup Series chiuderà la stsagione 2026 questo weekend ad Homestead-Miami. Kyle Larson potrebbe diventare per la terza volta campione dopo una ‘Chase’ quasi perfetta.