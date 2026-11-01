NASCAR, Byron domina a Martinsville. Bell e Hamlin sfideranno Larson per il titolo a Miami

William Byron domina a Martinsville la penultima tappa della NASCAR Cup Series 2026, mentre Denny Hamlin e Christopher Bell tengono aperta la Chase fino alla finale di Homestead-Miami. La coppia di Joe Gibbs Racing nega il titolo a Kyle Larson, il campione in carica resta comunque in vantaggio di oltre sessanta punti alla vigilia della trentaseiesima ed ultima sfida del 2026.

La Chevy #24 di Byron ha controllato la sfida sin dalla Stage 1 in cui l’attenzione si è subito spostata su Denny Hamlin. La Toyota Camry #11, scattata dalla pole position, è progressivamente scivolata all’esterno della Top10 con la discutibile strategia di non cambiare le gomme.

Scelta simile per Kyle Larson (Hendrick Chevrolet #5), determinato a vincere il titolo con una prova d’anticipo. Hamlin, virtualmente al secondo posto della Chase prima della penultima sfida dell’anno, ha provato a recuperare nella seconda fase della manifestazione, segnata da un clamoroso contatto nel corso del 216mo giro.

Il tre volte vincitore della Daytona 500 è infatti finito in testacoda in curva 1 dopo un contatto con il compagno di squadra Christopher Bell #20, altro pilota ancora in corsa per il successo finale. Le due Toyota si sono toccate dopo un’incomprensione con la Ford Mustang #22 Penske di Joey Logano, determinato a superare gli avversari in frenata.

Kyle Larson è tornato progressivamente nel giro del leader dopo aver perso tempo prima della conclusione della Stage 1. Il campione in carica si è collocato virtualmente in 15ma piazza, pronto per risalire lo schieramento nella seconda parte della corsa.

Byron ha cercato di controllare la scena ed ha meritatamente siglato anche la seconda Stage. L’ex campione della Cup Series ha battuto il compagno di squadra Chase Elliott #9 ed il già citato Logano, unico ‘superstite’ di casa Penske. Giornata difficile per la realtà del ‘Capitano’, out prematuramente con Austin Cindric #2 e successivamente in crisi con Ryan Blaney #12

Il finale, con poche bandiere gialle, ha avuto una solo protagonista: William Byron. Il nativo di Charlotte, dopo aver condotto la prova per oltre 300 dei 500 giri previsti, ha tagliato per primo il traguardo davanti ad Elliott, Ty Gibbs (Gibbs Toyota #54), Josh Berry (Woods Brother Racing Ford #21), Shane van Gisbergen (Trackhouse Racing Chevrolet #97) e Denny Hamlin (Gibbs #11).

L’americano riesce ad arrivare davanti a Kyle Larson che ha completato la sfida di Martinsville in nona posizione. Il californiano ha 70 punti di margine sul nativo di Tampa e 67 su Christopher Bell, 10mo quest’oggi sotto la bandiera a scacchi alla vigilia della finale di Homestead-Miami.

In totale restano 76 punti a disposizione nella singola finale della Chase. Oltre al premio per il vincitore sono chiaramente conteggiati anche i bonus per il giro veloce e per le due Stage previste nella prima parte della competizione.

CLASSIFICA FINALE MARTINSVILLE NASCAR

24 RUN William Byron (C) Chv 500 21.319 88.822 19.817 95.554 6

9 RUN Chase Elliott (C) Chv 500 2.049 2.049 21.139 89.579 19.843 95.429 7

54 RUN Ty Gibbs (C) Tyt 500 13.102 11.053 21.622 87.577 19.845 95.42 9

21 RUN Josh Berry Frd 500 14.088 0.986 21.715 87.202 20.038 94.5 8

97 RUN Shane Van Gisbergen Chv 500 16.265 2.177 21.400 88.486 20.082 94.293 9

11 RUN Denny Hamlin (C) Tyt 500 19.185 2.920 20.999 90.176 19.969 94.827 7

3 RUN Austin Dillon Chv 500 21.181 1.996 21.552 87.862 19.995 94.704 8

23 RUN Bubba Wallace (C) Tyt 499 1 lap 21.832 86.735 19.882 95.242 8

5 RUN Kyle Larson (C) Chv 499 1 lap 21.771 86.978 20.066 94.369 8

20 RUN Christopher Bell (C) Tyt 499 1 lap 21.669 87.388 19.972 94.813 8

1 RUN Ross Chastain Chv 499 1 lap 21.306 88.876 19.897 95.17 8

45 RUN Tyler Reddick (C) Tyt 499 1 lap 21.402 88.478 19.923 95.046 8

48 RUN Alex Bowman Chv 499 1 lap 21.575 87.768 20.063 94.383 8

19 RUN Chase Briscoe (C) Tyt 499 1 lap 21.369 88.614 19.977 94.789 7

34 RUN Todd Gilliland Frd 499 1 lap 21.438 88.329 20.104 94.19 8

71 RUN Michael McDowell Chv 499 1 lap 21.340 88.735 20.048 94.453 8

88 RUN Connor Zilisch Chv 499 1 lap 21.430 88.362 20.102 94.2 8

22 RUN Joey Logano (C)