Nadia Battocletti torna in gara dopo più di due mesi! Avventura nel cross per preparare gli Europei

Nadia Battocletti sarà la grande stella del Cross Internacional de Atapuerca, grande classica del calendario internazionale di corsa campestre, in programma domenica 22 novembre sui pratoni dell’omonima località spagnola. La fuoriclasse trentina sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando dominò la prova sui 6,82 km di un tracciato molto tecnico e insidioso, ideale per scaldare i motori in vista degli Europei di Cross, dove la nostra portacolori proverà a bissare il trionfo conseguito dodici mesi fa.

L’argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri farà il proprio ritorno in gara dopo due mesi e mezzo di assenza: l’8 settembre dettò legge sui 1500 metri al Palio della Quercia in quel di Rovereto, pochi giorni dopo aver siglato il record italiano su quella distanza in Svizzera. La 26enne avrebbe dovuto correre il 18 ottobre alla Corsa dei Castelli a Trieste, ma uno stato influenzale accusato nei giorni precedenti le aveva impedito di mettersi alla prova nei 10 km su stada nel capoluogo giuliano e ha poi rinunciato anche a un successivo cross in Spagna.

Nadia Battocletti si cimenterà in questa tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina, di cui l’azzurra detiene la corona), dove dovrà fare i conti con la siepista tunisina Marwa Bouzayani (quarta agli ultimi Mondiali sui 3000 siepi) e con la quotata etiope Asefu Abreha. Dopo l’impegno in terra iberica, la Campionessa d’Europa di 5000 e 10.000 metri potrebbe prendere parte a un’altra corsa campestre in vista della rassegna continentale, in programma domenica 13 dicembre a Belgrado (Serbia).