Giornata di vigilia per Nadia Battocletti, che domenica 22 novembre (ore 12.45) sarà tra le principali protagoniste del Cross de Atapuerca, prova valida per il World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre). La fuoriclasse trentina farà il proprio ritorno in gara dopo due mesi e mezzo lontana dall’attività agonistica: l’ultima volta in pubblico risale allo scorso 8 settembre, quando si impose sui 1500 metri al Palio della Quercia, pochi giorni dopo aver siglato il record italiano.

Uno stato influenzale le aveva poi impedito di cimentarsi con la Corsa dei Castelli (10 km su strada a Trieste nel mese di ottobre) e, successivamente, un fastidio al piede aveva sconsigliato di mettersi alla prova in un già previsto appuntamento sui pratoni in terra iberica. La Campionessa d’Europa dei 5000 e dei 10.000 metri si è rimessa completamente in forma, ha già convinto papà Giuliano in allenamento e ora punta a distinguersi in un evento di cui è campionessa in carica: confermarsi non sarà semplice, visto che è al rientro e la concorrenza si preannuncia di notevole spessore.

Attenzione al vento, al freddo (si parla di 6 °C) e con l’80% di rischio pioggia, a complicare ulteriormente la giornata della nostra portacolori. Nadia Battocletti scalderà e testerà il motore in vista degli Europei di Cross, in programma domenica 13 dicembre a Belgrado, dove cercherà di difendere la corona conquistata lo scorso anno in maniera perentoria. L’azzurra sarà molto impegnata nel cross durante i prossimi due mesi (a gennaio è annunciata al Campaccio e ad Alà dei Sardi), poi salterà le indoor e, a seguire, si concentrerà sulla strada e sulla pista, in vista dei Mondiali di settembre a Pechino.

Le avversarie di riferimento sui 7,18 chilometri a 1.000 metri di altitudine del sito patrimonio Unesco saranno la tunisina Marwa Bouzayani (quarta sui 3000 siepi agli ultimi Mondiali e oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, quest’anno scesa sotto i nove minuti), l’etiope Asefu Abreha (bronzo sui 10.000 metri ai Campionati Africani e capace di correre i 10 km in 30:16), la keniana Mirriam Cherop (bronzo iridato sul miglio e già terza nei Cross di Amorebieta e Soria). Da seguire anche le keniane Wosane Asefa e Lemlme Nibret, ma è dell’ultima ora l’annuncio della presenza della burundese Francine Niyomukunzi, già vincitrice della classica di Lidingo e leader del World Tour.