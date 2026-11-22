La stagione invernale di Nadia Battocletti si apre con un discreto quinto posto al Cross Internacional de Atapuerca 2026, prova del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di corsa campestre) utilizzata dalla fuoriclasse trentina come tappa di avvicinamento verso gli Europei di corsa campestre previsti a Belgrado il 13 dicembre.

La regina del mezzofondo continentale tornava oggi alle competizioni due mesi e mezzo dopo la sua ultima uscita su pista, che risaliva al Palio della Quercia dell’8 settembre a Rovereto (dove vinse sui 1500 metri). Battocletti ha evidenziato una condizione ancora non ottimale sui pratoni iberici di Atapuerca, tenendo il passo delle big nei primi tre giri per poi pagare dazio sull’accelerazione impressa dall’etiope Asefu Abreha nell’ultima tornata.

Battocletti, che si era portata davanti a tutte nel secondo giro scremando il gruppo di testa con un ritmo sostenuto, si è dovuta accontentare dunque della quinta piazza finale a 13″ dalla vetta sullo stesso tracciato che l’aveva vista trionfare un anno fa. Dopo 7.837 chilometri la sfida per la vittoria si è risolta invece con una volata a tre che ha premiato la keniana Mirriam Cherop (bronzo nel miglio ai Mondiali su strada di settembre a Copenaghen) davanti alle etiopi Asefa Mangistu e Abreha.