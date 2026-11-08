Myriam Sylla si carica la ricezione sulle spalle e il Galatasaray vince, Akimova sbarazzina

Myriam Sylla si è ormai lasciata alle spalle il leggero infortunio accusato qualche settimana fa ed è tornata stabilmente nello scacchiere titolare del Galatasaray Istanbul, risultando fondamentale in occasione del sempre sentito derby con il Besiktas, valido per l’ottava giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Le giallorosse si sono imposte per 3-1 (25-20; 17-25; 25-17; 25-18) di fronte al proprio pubblico del Burhan Felek Salonu, riuscendo a riemergere dopo il secondo set sottotono.

Myriam Sylla si è caricata sulle spalle il peso della ricezione: 29 palloni toccati nel fondamentale con il 34% di positiva, il numero più elevato in termini assoluti, alla pari della compagna di reparto Ilkin Aydin. La schiacciatrice è andata a referto con 4 punti (15% in fase offensiva, un muro) ed è risultata determinante per il risultato finale di una partita in cui la mattatrice è stata l’opposta Vita Akimova, capace di mettere a segno 25 punti con il 62% in fase offensiva.

Il Galatasaray ha conquistato la quarta vittoria su otto partite disputate e si è issato provvisoriamente al sesto posto in classifica generale con 14 punti all’attivo, gli stessi dell’Aras Kargo e del Turk Hava Yollari (le ragazze di Davide Mazzanti hanno disputato una partita in meno), mentre al comando figura sempre il VakifBank di Giovanni Guidetti con 23 punti. Il prossimo impegno delle giallorosse è previsto per domenica 15 novembre (ore 14.00 italiane) in casa del poco quotato Goztepe Yuppo.