Myriam Sylla cambia la partita dalla panchina. Il Galatasaray vince, ma le sirene di mercato e il ritorno in Italia…

Myriam Sylla ha dato una svolta determinante nel confronto tra il suo Galatasaray Istanbul e il Goztepe Yuppo, valido per la non giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La schiacciatrice ha preso il posto della quotata Vita Akimova nelle battute conclusive del primo set, poi è rimasta in campo davanti ai 3500 spettatori del TVF Atataturk Kompleksi e ha trascinato le giallorosse alla vittoria per 3-1 (22-25; 25-22; 25-18; 26-24).

L’azzurra ha messo a segno 15 punti (2 ace) con il 33% in fase offensiva e il 36% in ricezione, spalleggiando l’altro martello Ilkin Aydin (16), la centrale Wang Yuanyuan (16 punti, 7 muri) e l’opposto Alexia Carutasu (10). Il Galatasaray ha conquistato la quinta vittoria in campionato e ha agganciato il Turk Hava Yollari di Davide Mazzanti al quarto posto in classifica con 17 punti all’attivo, alle spalle del VakifBank (26), del Fenerbahce (23, una partita in meno) e dell’Eczcibasi (21).

Nell’ultima settimana si è parlato molto di volley mercato e sono circolate voci riguardo al possibile futuro di Myriam Sylla. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei volti simbolo dell’Italia potrebbe interrompere la propria esperienza in terra anatolica già a gennaio e potrebbe anticipare il rientro in Italia, che sembrava già essere nell’aria per la prossima stagione. L’azzurra dovrebbe approdare a Novara e si vocifera di un possibile scambio già a metà campionato, con il club piemontese che potrebbe proporre la schiacciatrice tedesca Lina Alsmeier.

Ricordiamo che quella in corso è la seconda annata agonistica di Myriam Sylla in Turchia e che al debutto ha contribuito alla vittoria della CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza. Novara rappresenterebbe la quinta società italiana nella carriera della 31enne, dopo Villa Cortese, Bergamo, Conegliano e Monza/Milano.