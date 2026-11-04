Musetti-Zverev oggi in tv, ATP Parigi 2026: orario, canale, streaming

Oggi, mercoledì 4 novembre, nel secondo turno del tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Parigi 2026 di tennis l’azzurro Lorenzo Musetti sarà opposto al numero 1 del mondo, il tedesco Alexander Zverev.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 13.30)

Il match sarà il secondo a partire dalle ore 11.00 sul Court Central, ma si disputerà comunque non prima delle ore 13.30: si tratta del sesto incontro tra i due sul circuito maggiore, con l’azzurro in vantaggio nei precedenti per 3-2.

La sfida che vedrà protagonista Lorenzo Musetti nel torneo ATP Masters 1000 di Parigi sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP PARIGI 2026

Mercoledì 4 novembre

Court Central – Dalle ore 11.00

Quentin Halys (Francia) – Frances Tiafoe (Stati Uniti, 7)

Non prima delle ore 13.30

Lorenzo Musetti (Italia) – Alexander Zverev (Germania, 1) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP PARIGI 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.