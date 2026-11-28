Il recente passato azzurro, sul piano individuale, non gli aveva riservato le soddisfazioni auspicate. Lorenzo Musetti ha invece recitato il ruolo del protagonista assoluto nella vittoriosa semifinale contro la Cechia. Il tennista toscano analizzato la sua prova e si è soffermato su una stagione complicata dai diversi problemi fisici nella conferenza stampa.

La differenza rispetto al recente passato in Davis: “In passato ero felice per la squadra ma sapevo di non avere dato il mio contributo. Oggi, invece, è una giornata speciale. Sono riuscito a disputare un grandissimo singolare contro un avversario forte e poi è arrivato il successo in doppio con Andrea. Era un’esperienza nuova e sono contento che siamo riusciti a farcela. Sono felice per tutta la squadra, non soltanto per me”.

L’analisi di una giornata vissuta da assoluto protagonista: “Le prestazioni di oggi, sia in singolare che in doppio, mi hanno fatto capire quale Lorenzo voglio essere. Sono contento di far parte di questo gruppo, che mi sostiene in qualsiasi decisione. L’unione fa la forza e lo stiamo dimostrando”.

Su una stagione complicata dai diversi infortuni: “L’anno scorso erano tutti sul carro, dopo una stagione incredibile. Al primo infortunio quest’anno, invece, sono spariti. Questo mi ha fatto riflettere molto sulle persone e sullo sport in generale. Per me è stata una stagione complicatissima, soprattutto fisicamente. Dopo l’infortunio in Australia sono stato quasi depresso. Ritrovare oggi queste sensazioni mi fa sentire un vincente. È stato proprio questo atteggiamento a fare la differenza e con questa mentalità possiamo giocarci il titolo”.

L’attesa per la decisiva sfida di domenica: Abbiamo vinto ed è giusto festeggiare ma non è finita. C’è ancora domenica. Sfrutteremo al massimo il giorno di riposo, poi studieremo i nostri avversari e parleremo con il capitano Filippo Volandri”.