Musetti-Van Assche oggi in tv, ATP Parigi 2026: orario, canale, streaming

Lorenzo Musetti ha firmato il grande colpo ad effetto al secondo turno del Masters 1000 di Parigi, sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev in due set e meritandosi la qualificazione agli ottavi di finale sul cemento indoor della capitale francese. Il tennista italiano ha eliminato il fresco numero 1 del mondo e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in terra transalpina, dove si è creato uno spicchio di tabellone molto interessante in favore del nostro portacolori.

Il toscano tornerà in campo oggi, giovedì 5 novembre, per affrontare il francese Luca Van Assche, reduce dal successo contro lo statunitense Learner Tien (numero 15 del seeding). Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente ed emozionante, con in palio la qualificazione al quarto di finale, da disputare contro il vincente della contesa tra l’australiano Rinky Hijikata e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, giustizieri rispettivamente di Novak Djokovic e di Alex de Minaur.

La sfida tra Lorenzo Musetti e Luca Van Assche sarà il terzo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00: il confronto tra lo statunitense Tommy Paul e il francese Quentin Halys aprirà il programma di giornata, seguito dal match tra lo statunitense Ben Shelton e il francese Arthur Rinderknech, per poi concedere spazio al nostro portacolori.

Testa a testa tra il numero 24 del mondo e il numero 47 del ranking ATP, che si sono affrontati due volte sul circuito maggiore (1-1): il francese ebbe la meglio al secondo turno degli Australian Open nel 2024, mentre l’azzurro si è imposto un paio di settimane fa in occasione dei quarti di finale del torneo ATP 250 di Lione al terzo set (poi chiuso con il trofeo in mano al nostro portacolori).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Van Assche, ottavo di finale del Masters 1000 di Parigi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 18.00, Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-VAN ASSCHE OGGI

Giovedì 5 novembre

Terzo match a partire dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Luca Van Assche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Paul-Halys, Shelton-Rinderknech. A seguire toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-VAN ASSCHE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 18.00, Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.