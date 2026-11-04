Musetti-Van Assche ATP Parigi: programma, orario, come vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti affronterà Luca Van Assche agli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi: dopo aver sconfitto il tedesco Alexander Zverev, alla sua prima uscita da numero 1 del mondo, il tennista italiano se la dovrà vedere con il francese, capace di eliminare lo statunitense Learner Tien (testa di serie numero 15 del tabellone), sul cemento indoor della capitale transalpina.

L’appuntamento è per giovedì 5 novembre, sarà il terzo incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00: ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra lo statunitense Tommy Paul e il francese Quentin Halys, a seguire ci sarà spazio per il match tra lo statunitense Ben Shelton e il francese Arthur Rinderknech, poi toccherà al nostro portacolori. In palio la qualificazione ai quarti di finale, da disputare contro chi vincerà la contesa tra l’australiano Rinky Hijikata e l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Il 24enne toscano sfiderà il 22enne padrone di casa, si preannuncia un confronto molto equilibrato e avvincente tra il numero 24 del mondo e il numero 47 del ranking ATP. I precedente sono in perfetta parità: Van Assche si impose al quinto set in occasione del secondo turno degli Australian Open 2024, mentre Musetti ha avuto la meglio un paio di settimane fa ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Lione al terzo set (poi l’azzurro alzò al cielo il trofeo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Van Assche, ottavo di finale del Masters 1000 di Parigi. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 18.00, Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205); prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-VAN ASSCHE, OTTAVI ATP PARIGI

Giovedì 5 novembre

Terzo match a partire dalle ore 11.00 Lorenzo Musetti vs Luca Van Assche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Paul-Halys, Shelton-Rinderknech. A seguire toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-VAN ASSCHE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 18.00, Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.