Li avevamo già visti l’uno di fronte all’altro due volte, nell’estate americana, prima a Washington e poi a Cincinnati. Ora, se non ci saranno particolari novità, dovrebbero essere Lorenzo Musetti e Rafael Jodar ad aprire la finale di Coppa Davis 2026.

Il toscano, in questa Davis, si è finora riuscito a ben distinguere non solo con due vittorie in singolare, ma anche con l’aiuto dato ad Andrea Vavassori nel vincere il doppio, in una semifinale rimasta incerta fino all’ultimo istante disponibile. Dal canto suo, Jodar è stato prima primo singolarista contro l’Austria e poi secondo contro la Gran Bretagna, ma il risultato è stato sempre, fondamentalmente, lo stesso.

Il primo singolare della finale di Coppa Davis 2026 tra Italia e Spagna, che sarà verosimilmente giocato dai numeri 2 Lorenzo Musetti e Rafael Jodar salvo differenti scelte di Filippo Volandri e David Ferrer, si giocherà oggi alle ore 15:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai1 e SuperTennis e in diretta streaming su RaiPlay, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA IL PRIMO SINGOLARE DI ITALIA-SPAGNA, FINALE COPPA DAVIS 2026 OGGI

Domenica 29 novembre

Ore 15:00 Primo singolare (indicativamente Musetti-Jodar, salvo diverse scelte di Volandri e Ferrer) – Diretta tv su Rai1 e SuperTennis

PROGRAMMA PRIMO SINGOLARE ITALIA-SPAGNA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1, SuperTennis

Diretta streaming: RaiPlay, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport