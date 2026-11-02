Musetti-Hurkacz oggi, ATP Parigi 2026: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti ritrova per la sesta volta in carriera Hubert Hurkacz dall’altra parte della rete. Lo fa al Masters 1000 di Parigi, l’ultimo dell’anno, e prosegue così una saga che ha dei contorni abbastanza particolari per quello che dicono i cinque precedenti tra l’italiano e il polacco.

I due confronti di Wimbledon, datati 2021 e 2023, sono infatti stati appannaggio di Hurkacz (che, nel primo caso, andò fino in semifinale facendo da ultimo avversario di Roger Federer), sempre senza cedere set. Il polacco, di converso, non è mai riuscito a battere Musetti fuori dai Championships: si ritirò a Roma nel 2021, poi nel 2022 Lorenzo vinse a Rotterdam negli ottavi, quindi, al secondo turno di Madrid quest’anno, c’è stato un altro successo del carrarino. Due stili di gioco diversi, i loro: da una parte la fantasia, dall’altra un gioco che si basa sì sul servizio, ma è pur sempre ben ragionato.

Il match di primo turno del Masters 1000 di Parigi tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz si giocherà alle ore 11:00 sul campo centrale della Defense Arena. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MUSETTI-HURKACZ, ATP PARIGI 2026 OGGI

Lunedì 2 novembre

Court Central

Ore 11:00 Musetti (ITA)-Hurkacz (POL) – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA MUSETTI-HURKACZ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport