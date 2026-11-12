Su che canale Musetti-Humbert stasera in tv, ATP Stoccolma 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti è pronto alla prima sfida in carriera contro Ugo Humbert. Due traiettorie e due caratteri diversi per l’italiano e il francese, che pur essendo già abbastanza navigati sul circuito non hanno ancora avuto occasione di trovarsi l’uno di fronte all’altro. E lo fanno con ambizioni di risalita che toccano sia l’uno che l’altro.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HUMBERT (4° MATCH DALLE 13.00)

Per Musetti c’è stato il piuttosto facile successo sul qualificato britannico Toby Samuel per 6-1 6-4, mentre invece a Humbert è toccato il croato Borna Gojo, superato per 6-2 6-4. Sfida tra due giocatori abbastanza difficili da prevedere per motivi diversi, con il toscano che è alla decisa caccia di fiducia in vista del ritorno agli Australian Open, quello stesso torneo che gli ha dato forse il più enorme dispiacere della carriera fino a questo momento.

Il match di quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma tra Lorenzo Musetti e Ugo Humbert si giocherà come quarto e ultimo sul campo centrale. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MUSETTI-HUMBERT, ATP STOCCOLMA 2026 OGGI

Giovedì 12 novembre

Center Court

Ore 13:00 Michelsen (USA) [6]-Tabilo (USA) [4]

NP Ore 15:00 Tirante (ARG)-Shevchenko (KAZ) [Q]

Np Ore 18:30 Fritz (USA) [1]-Rune (DEN) [PR]

A seguire Musetti (ITA) [3]-Humbert (FRA) [7] – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire)

PROGRAMMA MUSETTI-HUMBERT: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport