Muchová si ritira dalle WTA Finals 2026: stagione finita per un problema fisico

Era già fuori dai giochi, ma l’ultima uscita di Karolína Muchová alle WTA Finals 2026 non è avvenuta sul campo. A Indian Wells la tennista ceca ha dovuto rinunciare all’incontro conclusivo del Gruppo 2 contro Mirra Andreeva, fermata da un malessere gastrointestinale che le ha impedito di scendere in campo e che chiude, con qualche giorno di anticipo, la sua stagione.

Il forfait è arrivato nell’ultima giornata del Round Robin, quando per Muchová la classifica non aveva più nulla da dire. Le due sconfitte maturate nelle prime due partite l’avevano infatti già estromessa dalla corsa alle semifinali, e il ritiro ha dunque pesato più sul piano umano che su quello sportivo. In una dichiarazione ufficiale, ripresa dal sito della WTA, la giocatrice ha ammesso che quello non era il modo in cui avrebbe voluto concludere l’anno, senza rinunciare però a manifestare orgoglio per il percorso compiuto nel corso della stagione.

Il torneo aveva preso una piega complicata fin dall’esordio. Contro Aryna Sabalenka, Muchová aveva venduto cara la pelle, cedendo per 7-6, 7-5 in due set equilibrati che raccontavano una partita giocata alla pari per lunghi tratti, ma decisa dai pochi punti che spostano gli equilibri ai livelli più alti. Più amara la seconda uscita, contro Elina Svitolina: dopo aver vinto il primo set per 6-3, la ceca si è vista rimontare e ha perso gli altri due per 6-2, 6-2, lasciando per strada una partita che sembrava avviata nella direzione giusta.

Con la matematica a sbarrarle la strada verso la fase a eliminazione diretta, restava da onorare l’ultimo impegno del girone, ma il fisico non ha assecondato la volontà. A raccogliere il testimone è stata la russa Diana Shnaider, seconda riserva del torneo, chiamata a subentrare nel Gruppo 2 e a presentarsi sul campo di fronte ad Andreeva. Per lei, una chiamata inattesa; per Muchová, una chiusura di stagione che il tabellone non avrebbe voluto scrivere in questo modo.