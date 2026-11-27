Il sabato del Gran Premio di Valencia, in programma il 28 novembre sul circuito Ricardo Tormo, si configura come uno dei momenti più significativi dell’ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. Una giornata che assume un valore particolare non soltanto per le classifiche ancora da definire, ma anche perché segna l’ultima Sprint Race dell’era tecnica delle 1000cc, destinata a concludersi al termine della stagione prima di lasciare spazio alla profonda trasformazione regolamentare prevista per il 2027. Il weekend valenciano rappresenta, dunque, un punto di convergenza tra la conclusione di un ciclo sportivo e l’inizio di una nuova fase per la categoria regina.

Con il titolo mondiale già conquistato da Marc Márquez, il centro dell’attenzione si sposta inevitabilmente sulle questioni ancora aperte e sugli equilibri che caratterizzeranno il prossimo campionato. La lotta per il secondo posto nella classifica piloti e la contesa per il titolo costruttori costituiscono i principali obiettivi agonistici di una giornata nella quale ogni punto può rivelarsi determinante. La Sprint, pur assegnando un punteggio inferiore rispetto alla gara domenicale, assume così un peso strategico considerevole: il suo risultato può modificare gli equilibri delle classifiche e condizionare l’approccio all’ultimo Gran Premio della stagione.

A rendere ulteriormente particolare l’atmosfera del paddock contribuisce il mercato piloti, con diversi protagonisti chiamati a vivere un fine settimana dal significato emotivo e professionale molto forte. Jorge Martín, Pedro Acosta e Fabio Quartararo, tra gli altri, affrontano infatti la loro ultima apparizione con le rispettive squadre prima dei cambiamenti di sella previsti per il 2027. Per questi piloti, il weekend di Valencia non rappresenta soltanto l’occasione di chiudere nel migliore dei modi il campionato, ma anche un momento di passaggio, nel quale si intrecciano il bilancio dell’esperienza appena conclusa e le aspettative legate alla nuova avventura. La necessità di ottenere un risultato positivo si accompagna, quindi, alla volontà di lasciare un segno prima di voltare pagina.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Valencia 2026, ultima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP e delle qualifiche delle tre classi sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it. Di seguito il programma del GP di Valencia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP VALENCIA MOTOGP 2026

Sabato 28 novembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15:00, MotoGP, Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) con copertura completa; in chiaro TV8 HD la diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint di MotoGP.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it la diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint di MotoGP.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15:00, MotoGP, Sprint Race (13 giri) – Diretta tv in chiaro.