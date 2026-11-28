La domenica del Gran Premio della Comunità Valenciana non è soltanto l’ultimo atto del Mondiale 2026, ma una giornata carica di emozioni e significati storici per tutto il motociclismo. A partire dalle 14:00, sui 27 giri del Circuito Ricardo Tormo di Cheste, si chiuderà definitivamente l’era tecnica delle MotoGP da 1000 cc prima della grande rivoluzione regolamentare del 2027, ma soprattutto andrà in scena l’ultima, attesissima gara in carriera di Marc Márquez. Dopo l’annuncio a sorpresa del ritiro arrivato proprio alla vigilia di questo weekend, il dieci volte campione del mondo saluterà le corse davanti al pubblico di casa, con la voglia dichiarata di chiudere in bellezza una carriera leggendaria.

Sul piano puramente sportivo, con il titolo piloti già cucito sulla tuta di Márquez, l’attenzione sarà tutta rivolta al duello finale per il Mondiale Costruttori. L’Aprilia si presenta all’ultimo appuntamento forte di un margine minimo di appena 9 punti sulla Ducati: su un tracciato stretto, tecnico e tortuoso come quello valenciano, dove partire davanti e non commettere errori è fondamentale, ogni singola posizione sotto la bandiera a scacchi peserà come un macigno.

In casa Noale si consumerà anche una sfida tutta interna per la piazza d’onore e il podio iridato tra Jorge Martín e Marco Bezzecchi, mentre l’altra metà del box ufficiale Ducati resterà orfana di Francesco Bagnaia, sostituito dal collaudatore Iker Lecuona, in un clima da ultimo giorno di scuola reso ancora più particolare dai tanti piloti pronti a salutare le rispettive squadre prima del cambio di casacca.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Valencia 2026, ultima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP del Portogallo 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP VALENCIA MOTOGP 2026

Domenica 29 novembre

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11:00, Gara Moto3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12:15, Gara Moto2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:00, Gara MotoGP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) con copertura completa, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 29 novembre

Ore 14:00, Gara Moto3 – Differita tv in chiaro.

Ore 15:20, Gara Moto2 – Differita tv in chiaro.

Ore 17:00, Gara MotoGP – Differita tv in chiaro.