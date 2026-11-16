MotoGP, sarà Iker Lecuona a sostituire Pecco Bagnaia nel weekend di Portimao

Come ampiamente previsto e preventivabile, Francesco “Pecco” Bagnaia è costretto ad alzare bandiera bianca in vista del fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Portimao, quindi, non vedremo in azione il due-volte campione iridato della classe regina per colpa dell’infortunio subito nella Sprint Race di Lusail.

Il pilota del team Ducati Ufficiale, com’è ben noto, si è procurato una doppia frattura nel corso del sabato del Gran Premio del Qatar ed è stato operato nella giornata di martedì per risolvere i guai procurati dalla spettacolare caduta a seguito del contatto con Fermin Aldeguer. Vedremo, quindi, se il pilota torinese sarà in grado di rientrare, quantomeno, per il gran finale di Valencia per salutare nel migliore dei modi il team di Borgo Panigale.

Chi sarà, quindi, il suo sostituto nella tappa portoghese? La scelta è stata effettuata dalla Ducati ed è stata abbastanza scontata. Sarà, infatti, Iker Lecuona a salire sulla GP26 ufficiale nel corso del fine settimana di Portimao. Il pilota spagnolo, infatti, è prontissimo per l’occasione dato che sta già correndo in maniera regolare da diverse settimane al posto di altri colleghi di marchio.

Anzi, per essere più precisi, il pilota spagnolo classe 2000 del team Ducati ufficiale di superbike, si trova di fronte al sesto weekend di MotoGP della sua stagione. A livello di risultati ha conquistato il settimo posto nel Gran Premio di Ungheria al Balaton Park, quindi non ha concluso la gara a Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. Tornato in sella in occasione del Gran Premio d’Australia (annullato poi per colpa del maltempo) ha concluso 15° il Gran Premio di Malesia e ha centrato la top10 in quello del Qatar (dopo il nono posto nella Sprint Race).