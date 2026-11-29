Raul Fernandez chiude in bellezza la miglior stagione della carriera e vince di forza il Gran Premio di Valencia, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota spagnolo del team Trackhouse si è esaltato nella gara lunga domenicale al circuito Ricardo Tormo di Cheste, firmando il secondo successo dell’anno dopo Silverstone e collezionando la sua terza vittoria in top class.

Fernandez ha fatto il vuoto sin dai primi giri con la sua Aprilia, imponendo un passo devastante e avendo il merito poi di non crollare nella seconda parte della corsa resistendo alla rimonta di Marc Marquez nonostante il forcing iniziale. Nella giornata dell’addio alla MotoGP, il fuoriclasse catalano della Ducati si è dovuto accontentare della piazza d’onore regalando comunque spettacolo con alcuni sorpassi magistrali per poi festeggiare insieme ai suoi tifosi la conquista del decimo titolo iridato.

Podio completato in terza posizione dalla KTM di Pedro Acosta, che si appresta a raccogliere l’eredità di Marquez già a partire dalla prossima stagione quando prenderà il suo posto nel team ufficiale di Borgo Panigale. Domenica deludente per Marco Bezzecchi, grande favorito della vigilia dopo aver primeggiato in qualifica e nella Sprint per poi non andare oltre la quarta piazza subito davanti al compagno di squadra Jorge Martin con l’altra Aprilia ufficiale.

La Casa di Noale ottiene il primo titolo costruttori della sua storia in MotoGP certificando la bontà del progetto RS-GP26, ma sono enormi i rimpianti per aver perso il campionato piloti. Il Mondiale si chiude dunque con Marc Marquez che trionfa nella generale con un vantaggio di 40 punti su Bezzecchi, 43 su Martin, 125 su Acosta, 134 su Ogura, 149 su Di Giannantonio e 151 su Fernandez.

CLASSIFICA GP VALENCIA MOTOGP 2026

1. Raul FERNANDEZ (Aprilia) 1:31.569

2. Marc MARQUEZ (Ducati) +2.200

3. Pedro ACOSTA (KTM) +2.418

4. Marco BEZZECCHI (Aprilia) +3.660

5. Jorge MARTIN (Aprilia) +7.555

6. Ai OGURA (Aprilia) +10.309

7. Fermin ALDEGUER (Ducati) +11.687

8. Enea BASTIANINI (KTM) +16.274

9. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +18.593

10. Joan MIR (Honda) +20.308

11. Pol ESPARGARO (KTM) +23.544

12. Diogo MOREIRA (Honda) +24.271

13. Johann ZARCO (Honda) +24.687

14. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +24.776

15. Luca MARINI (Honda) +28.310

16. Franco MORBIDELLI (Ducati) +33.048

17. Brad BINDER (KTM) +36.166

18. Alex RINS (Yamaha) +42.980

19. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +43.320

20. Jack MILLER (Yamaha) +58.364

21. Iker LECUONA (Ducati) 22 laps