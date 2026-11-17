Il testa a testa per il Mondiale costruttori della MotoGP rappresenta il tema più caldo del finale di stagione 2026. Al riguardo, alla vigilia del doppio appuntamento di Portimao e Valencia, è interessante effettuare un approfondimento legato a quanto Marc Marquez, vicinissimo al titolo piloti, stia spostando gli equilibri in favore di Ducati nel corpo a corpo con Aprilia.

Come sappiamo, l’iride costruttori viene assegnato tenendo in considerazione solo il risultato del miglior pilota di ogni azienda. Si tratta di una dinamica atta a compensare il diverso numero di moto messe in pista da ognuno. Per la verità, questa differenza non è più così marcata come un tempo, cionondimeno si è rimasti sullo storico metodo di assegnazione.

Ovviamente, il rovescio della medaglia è quello di non avere sempre aderenza con la realtà dei fatti. Se solo una moto marca punti per il Mondiale costruttori, allora avere un’eccellenza assoluta rappresenta un bel vantaggio. Al contempo, pur avendo a disposizione una rosa di piloti sempre o quasi al vertice, si rischia di disperdere gran parte del potenziale, in seguito al sistema tramite il quale viene stabilita la graduatoria iridata. È esattamente quanto sta succedendo in questo 2026.

Allo scopo di comprendere al meglio la situazione, è possibile effettuare un esercizio di stile. Ossia, come sarebbe la classifica di un ipotetico Mondiale costruttori se, anziché una sola moto, fossero due a portare in dote i punti? In poche parole, cosa cambierebbe se prendessimo i risultati di ogni gara e aggiungessimo al bottino di Ducati e Aprilia il risultato conseguito dal secondo miglior pilota in ognuno dei trentanove appuntamenti agonistici disputati sinora?

Bisogna peraltro ricordare come vi siano 6 Desmosedici e 4 RS-GP. Questa diversa quantità di piloti dovrebbe andare, ça va sans dire, a leggero vantaggio dell’azienda di Borgo Panigale, poiché potrebbe pescare da un bacino più profondo rispetto alla controparte di Noale. Eppure, tenendo in considerazione solo ed esclusivamente i risultati della seconda moto in ogni gara, emerge quanto segue.

L’attuale classifica del Mondiale costruttori dice Ducati 569, Aprilia 561. Tuttavia, guardando alla seconda moto, il responso è Aprilia 396, Ducati 352. Dunque, se si sommano i due riscontri, si ottiene Aprila 957, Ducati 921. Dal +8 in favore di Borgo Panigale si passerebbe al +36 per Noale! Questo è quanto sta spostando Marc Marquez nell’economia della stagione 2026.

La rincorsa al Mondiale costruttori non è finita, ci sono ancora due Sprint e due Gran Premi. Però, alla luce di quanto esposto, è evidente che se Ducati dovesse imporsi anche in questa classifica, dovrebbe erigere un autentico monumento a El Trueno de Cervera, il quale sta vivendo una delle migliori stagioni della propria carriera, al punto tale da poter permettere all’azienda che non ha la moto migliore di tenere testa a chi ha prodotto la cavalcatura più competitiva.