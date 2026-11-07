MotoGP, pole di forza di Marco Bezzecchi a Lusail. Martin fuori dalla top10

Marco Bezzecchi continua a volare tra i curvoni del Lusail International Circuit e primeggia nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventunesimo e terzultimo round del Mondiale MotoGP 2026. Quinta pole position stagionale (la n.14 in top class e la n.18 complessiva nel Motomondiale) per il romagnolo dell’Aprilia, che si conferma il co-favorito del weekend per il successo sia nella Sprint che soprattutto nella gara lunga della domenica.

Il Bez ha sgretolato il record della pista, abbassando di quasi quattro decimi il tempo registrato ieri da Fabio Di Giannantonio nelle pre-qualifiche e fermando il cronometro in 1’50″028 dopo aver dato spettacolo in entrambi i time-attack effettuati. Prestazione solida e ottimo secondo posto a 266 millesimi dalla vetta per il leader del campionato Marc Marquez, sempre molto competitivo in sella alla sua Ducati Factory GP26 e ormai ad un passo dalla conquista del decimo titolo iridato.

Prima fila in griglia che verrà completata dalla Ducati VR46 di un convincente Fabio Di Giannantonio, terzo a 299 millesimi dalla pole, precedendo l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (quarto a 0.429) e la Ducati “rossa” di Francesco Bagnaia (quinto a 0.564).

Sesto posto a 0.568 per il giapponese Ai Ogura con l’altra Aprilia Trackhouse, ma la vera notizia in chiave Mondiale è la deludente undicesima piazza di Jorge Martin a 1.036 dal compagno di squadra Bezzecchi al termine di una sessione molto difficile tra errori, traffico ed un ritmo ancora lontano da quello dei migliori. Fuori in Q1 gli altri azzurri, con Franco Morbidelli che partirà 13° sulla Ducati VR46 e Luca Marini 14° sulla Honda ufficiale.