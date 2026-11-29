PAGELLE GRAN PREMIO COMUNITAT VALENCIANA MOTOGP 2026

Domenica 29 novembre

RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse) 10: che vittoria! Nel giorno in cui tutti si aspettavano l’ultimo trionfo di Marc Marquez, lo spagnolo ha deciso di fregarsene di tutto e tutti e di mettere in scena una vittoria davvero splendida. Parte bene, prende la vetta e se ne va. Aumenta il suo vantaggio fino a oltre 2.5 secondi sugli inseguitori poi, quando il Cabroncito prova a ricucire lo strappo nei giri finali, reagisce alla grande e vola verso il traguardo. Che finale di stagione con l’Aprilia!

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 8.5: aveva sicuramente in mente la grande idea di chiudere la carriera vincendo ancora un’ultima volta. Se non fosse stato per un Raul Fernandez così ce l’avrebbe fatta. Per una volta non parte bene, arriva all’imbocco di curva 1 in quarta posizione ma, non si sa come, piazza la staccata perfetta e si prende la vetta. Capisce che Fernandez oggi non è facile da battere e tiene duro finché può. Nel finale crede alla rimonta storica ma il gap non scende mai sotto il secondo. Chiude alla grande. Stagione e carriera. Fantastico.

PEDRO ACOSTA (Red Bull KTM) 7.5: per una volta è lui a cambiare passo nella seconda parte di gara. A volte ha sofferto gli ultimi chilometri, oggi no. Oggi passa Bezzecchi e quasi sogna di andare a riprendere Marquez. Non riesce nell’intento ma chiude una gara davvero importante. Saluta la KTM nel migliore dei modi.

MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 6: il deluso di giornata. Ieri aveva vinto la Sprint Race per dispersione. Oggi contava di replicare, consapevole che sulla lunga distanza, di solito, fa ancor più la differenza. Parte alla grande ma Marquez lo infila in curva 1 e i suoi piani di fuga si inceppano. Non riesce ad avvicinarsi a Marquez se non in un caso e nel finale perde anche il duello con Acosta. Non ne aveva per fare di più.

JORGE MARTIN (Aprilia) 5: anche lui sognava un’ultima gara con Aprilia di ben altro tenore. Mai della partita. Limita i danni con un quinto posto a 7.5 secondi dalla vetta. Non certo quello che sognava. Perde anche ufficialmente il secondo posto in classifica generale nei confronti di Bezzecchi.

ENEA BASTIANINI (Red Bull KTM Tech3) 6: dopo lo splendido podio di ieri confidava di confermarsi anche nella gara lunga ma non va oltre la ottava posizione a 16.2 da Fernandez. Non riesce a inserirsi nella lotta di testa, né a cambiare marcia nella seconda parte di gara come suo solito.

FABIO DI GIANNANTONIO (Ducati Pertamina VR46) 5: anonimo lungo tutto il corso del weekend e anche oggi. Non va oltre la nona posizione a quasi 20 secondi. Di solito finiva le annate al massimo dopo un inizio complicato. Il suo 2026 è stato totalmente al contrario. Saluta la Ducati con una prova opaca.