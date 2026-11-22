PAGELLE GRAN PORTOGALLO 2026 MOTOGP

Domenica 22 novembre

MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: vittoria impressionante. Weekend impressionante. Doppietta impressionante. Il romagnolo non aveva rivali a Portimao e l’ha ampiamente dimostrato. Vince per dispersione dopo che nella prima parte di gara è costretto ad inseguire Jorge Martin e il fuggitivo Raul Fernandez. Dopo che prende il comando se ne va e non lascia scampo ai rivali. Velocissimo, come tutto l’anno. Poteva davvero essere l’anno per il titolo. Poteva…

JORGE MARTIN (Aprilia) 8: dopo un sabato non brillantissimo, lo spagnolo ha cambiato marcia e oggi ha davvero fatto un salto di qualità notevole. Centra un secondo posto che quasi lo teneva ancora in lizza per il titolo. Fa il massimo ma, come per il “Bezz”, passerà l’inverno a mangiarsi le mani, sia per il titolo che poteva essere nelle sue corse, sia per la smania di andarsene dalla Aprilia.

RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse) 7: una gara dai due volti. Da 9 nella prima fase, da sufficienza nella seconda. Cerca di scappare via con un ottimo passo nei primi giri, ma inesorabilmente viene ripreso dai colleghi di marchio. Si accontenta del podio. Oggi non poteva oggettivamente fare di più.

FABIO DI GIANNANTONIO (Ducati Pertamina VR46) 6: il pilota romano esce, come spesso gli capita, alla distanza e conquista un quarto posto tutto sommato positivo. Non ha il passo per sfidare i primi tre marchiati Aprilia ma, nel complesso, è il migliore del team Ducati.

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 5: ok, l’importante era conquistare il titolo dopo la caduta di ieri, ma oggi lo spagnolo ha davvero corso ad andatura turistica. Mezzo voto in più solo perché non ha corso nemmeno un rischio. Quando doveva chiudere i conti, l’ha fatto. Da campione. Decimo titolo, l’ottavo nella top class. Tanta roba.

PEDRO ACOSTA (Red Bull KTM) 5: prosegue nella sua annata dai due volti. Ci sono gare nelle quali fa vedere tutto il suo grande talento. Ci sono altre (come oggi) nelle quali dà un calcio al secchio del latte e spreca malamente.