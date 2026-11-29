Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la propria stagione con la tappa di Valencia, teatro dell’ultimo round del campionato, in programma oggi, domenica 29 novembre. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, visto quanto è in gioco.

Sarà l’ultima volta delle 1000cc in top-class e sarà l’ultima volta di Marc Marquez. Il Cabroncito, messo in cassa forte il decimo titolo della carriera e l’ottavo nella massima cilindrata, ha deciso di dire basta. Un annuncio che ha lasciato di stucco tanti tra gli addetti ai lavori e non è un caso che in Ducati l’abbiano saputo nella serata a precedere l’inizio del weekend.

Sarà tra gli osservati speciali l’iberico, al pari di Marco Bezzecchi. Il romagnolo, in sella all’Aprilia, vorrà chiudere in bellezza, per prendersi la piazza d’onore in campionato e dare un importante contributo alla casa di Noale nella conquista del titolo Costruttori, battendo proprio la Ducati.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP di Valencia 2026, ultima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP del Portogallo 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 29 novembre

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11:00, Gara Moto3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12:15, Gara Moto2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:00, Gara MotoGP – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) con copertura completa, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 29 novembre

Ore 13:55, Gara Moto3 – Differita tv in chiaro.

Ore 15:10, Gara Moto2 – Differita tv in chiaro.

Ore 17:00, Gara MotoGP – Differita tv in chiaro.