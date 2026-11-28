Oggi, sabato 28 novembre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Valencia (Spagna) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate.

I giochi per il titolo Piloti nella massima cilindrata sono fatti: Marc Marquez ha conquistato la decima corona della propria carriera, l’ottava nella classe regina. L’importanza di questo round, dunque, sarà quella dell’assegnazione del Mondiale costruttori e il confronto tra la Ducati e l’Aprilia animerà non poco il sabato in Spagna.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio del sabato del GP di Valencia 2026, ultima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), in diretta streaming su Sky Go, NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della Sprint della MotoGP e delle qualifiche delle tre classi sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it. Di seguito il programma del GP di Valencia 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

GP VALENCIA MOTOGP 2026

Sabato 28 novembre

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15:00, MotoGP, Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOMONDIALE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) con copertura completa; in chiaro TV8 HD la diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint di MotoGP.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, in chiaro su tv8.it la diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint di MotoGP.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15:00, MotoGP, Sprint Race (13 giri) – Diretta tv in chiaro.