Oggi, venerdì 27 novembre, prende il via il week end del Gran Premio della Comunità Valenciana 2026, ultimo appuntamento del Motomondiale 2026. La MotoGP scenderà in pista alle 10:45 per la prima sessione di prove libere, mentre alle 15:00 sarà la volta delle Pre-Qualifiche, primo vero banco di prova del fine settimana. L’ultimo round della stagione si svilupperà secondo il consueto programma europeo, con la Sprint in calendario sabato e la gara conclusiva domenica, in un weekend che precede la svolta regolamentare del 2027.

Le due sessioni del venerdì avranno obiettivi differenti, ma entrambe saranno determinanti per preparare il finale di stagione. Al mattino i piloti potranno concentrarsi sulla ricerca del giusto equilibrio della moto, lavorando sulle regolazioni e sulle traiettorie in un circuito caratterizzato da curve strette, cambi di direzione ravvicinati e spazi limitati per il sorpasso. Il pomeriggio, invece, metterà in primo piano il rendimento sul giro secco: i sessanta minuti delle Pre-Qualifiche assegneranno infatti ai primi dieci classificati un posto diretto in Q2, evitando il passaggio dal Q1 previsto per sabato mattina. Un vantaggio tutt’altro che secondario su un tracciato in cui conquistare una buona posizione in griglia può incidere sensibilmente sulle possibilità di risultato.

Con il titolo mondiale già assegnato a Marc Márquez, la tappa valenciana non avrà il consueto peso nella lotta per la corona iridata, ma offrirà comunque diversi motivi di interesse. Il pilota della Ducati ufficiale arriva all’ultimo appuntamento da campione del mondo, con l’opportunità di celebrare il successo davanti al pubblico spagnolo e di chiudere da protagonista l’era delle 1000cc, destinata a lasciare spazio nel 2027 a una nuova generazione di moto.

Restano però due verdetti da definire, entrambi destinati a tenere alta la tensione fin dalle prime prove. Il primo riguarda il secondo posto nella classifica piloti, con Jorge Martín e Marco Bezzecchi separati da appena due punti: 396 per il primo, 394 per il secondo. Una sfida tutta interna all’Aprilia, che assegna al weekend di Valencia un significato particolare per la casa di Noale. Il secondo fronte è quello del Mondiale costruttori, dove Aprilia e Ducati si contendono il primato in una sfida che coinvolge direttamente le ambizioni dei due marchi. In questo scenario, anche il venerdì potrà rivelarsi decisivo: tra il lavoro di messa a punto e la ricerca dell’accesso diretto alla Q2, ogni sessione rappresenterà un’occasione per indirizzare un finale di stagione ancora ricco di obiettivi.

Il venerdì del GP di Valencia, ultimo round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) in maniera completa, mentre su Sky Sport Uno (201) saranno visibili solo le prove libere 1 delle tre classi; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul circuito Ricardo Tormo.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 27 novembre (orari italiani)

Ore 09:00-09:35 Moto3, Prove libere 1 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09:50-10:30 Moto2, Prove libere 1 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10:45-11:30 MotoGP, Prove libere 1 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13:15-13:50 Moto3, Pre-Qualifiche a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:05-14:45 Moto2, Pre-Qualifiche a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15:00-16:00 MotoGP, Pre-Qualifiche a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP VALENCIA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) copertura completa; Sky Sport Uno (201) solo la prima sessione di prove libere delle tre classi. Non è prevista la copertura su TV8 in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre categorie.

Diretta streaming: SkyGo, NOW. Non è prevista la copertura su TV8.it in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 27 novembre

Non è prevista la copertura del venerdì di Valencia (Spagna) in chiaro.