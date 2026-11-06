MotoGP oggi in tv, GP Qatar 2026: orari venerdì 6 novembre, streaming, programma Sky e TV8

Venerdì 6 novembre andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Qatar, round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Sepang, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 12.45 E 17.00

Sul tracciato di Lusail, dunque, si darà il via a un fine settimana particolare, condito da tante polemiche in avvicinamento. La disputa dell’appuntamento qatariano ha fatto storcere il naso ad alcuni per il clima teso dal punto di vista geopolitico. Non è un caso che la Yamaha ha deciso di rinunciare alla propria presenza in questa tappa.

In tutto questo, potrebbe calare il sipario definitivamente sul confronto iridato. Marc Marquez, sulla Ducati, arriva lanciatissimo dopo i risultati eccezionali di Sepang (Malesia). I problemi fisici di Jorge Martin (Aprilia), costretto a dare forfait per la Sprint e il GP in terra malese, hanno permesso a Marc di allungare in graduatoria e a Lusail il Cabroncito ha primo match-point.

Il venerdì del GP del Qatar, round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) in maniera completa, mentre su Sky Sport Uno (201) saranno visibili solo le prove libere 1 delle tre classi; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Sepang.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 6 novembre (orari italiani)

Ore 11:00-11:35, Moto3, Prove libere 1 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11:50-12:30, Moto2, Prove libere 1 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12:45-13:30, MotoGP, Prove libere 1 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15:15-15:50, Moto3, Pre-Qualifiche a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16:05-16:45, Moto2, Pre-Qualifiche a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 17:00-18:00, MotoGP, Pre-Qualifiche a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) copertura completa; Sky Sport Uno (201) solo la prima sessione di prove libere delle tre classi. Non è prevista la copertura su TV8 in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre categorie.

Diretta streaming: SkyGo, NOW. Non è prevista la copertura su TV8.it in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 6 novembre

Non è prevista la copertura del venerdì di Lusail (Qatar) in chiaro.