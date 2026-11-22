Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa di Portimao, teatro del GP del Portogallo, penultimo round stagionale, in programma oggi, domenica 22 novembre. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, visto quanto è in gioco.

Dopo aver fallito la prima occasione nella Sprint della classe regina di ieri a causa di una caduta, Marc Marquez si presenta al via della gara lunga con un margine ancora rassicurante in classifica: guida infatti a quota 431 punti, con 55 lunghezze di vantaggio su Jorge Martín (376) e 62 su Marco Bezzecchi (369). Per laurearsi campione del mondo con una gara d’anticipo, a Márquez basterà uscire dall’Algarve con almeno 38 punti di margine (dato che nell’ultimo weekend di Valencia ce ne saranno ancora 37 in palio): in pratica, gli sarà sufficiente chiudere davanti ai due piloti ufficiali Aprilia o amministrare il distacco senza commettere altri errori.

L’uomo da battere sull’ottovolante portoghese sembra però essere Bezzecchi. Il pilota romagnolo dell’Aprilia ha dominato il sabato, conquistando prima la pole position con il nuovo record della pista (1:37.201) e poi la vittoria nella Sprint. Scatterà dunque davanti a tutti, affiancato in prima fila proprio da Márquez e dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio. In seconda fila prenderanno posto Raúl Fernández, Álex Márquez e Pedro Acosta, mentre Martín sarà chiamato a una gara tutta in rimonta dalla settima casella della griglia per provare a tenere matematicamente vivo il campionato.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP del Portogallo 2026, penultima tappa del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto2 e Moto3. Di seguito il programma del GP del Portogallo 2026 del Motomondiale con le dirette proposte in tv ed in streaming.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 22 novembre (orari italiani)

10.00-10.10 MotoGP, GP Portogallo: warm up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

11.00 Moto3, GP Portogallo: gara (19 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

12.15 Moto2, GP Portogallo: gara (21 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

14.00 MotoGP, GP Portogallo: gara (25 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) con copertura completa, diretta in chiaro su TV8 HD (solo gare)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, diretta gratuita su tv8.it (solo gare)

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 22 novembre (orari italiani)

11.00 Moto3, GP Portogallo: gara (19 giri) – Diretta tv in chiaro.

12.15 Moto2, GP Portogallo: gara (21 giri) – Diretta tv in chiaro.

14.00 MotoGP, GP Portogallo: gara (25 giri) – Diretta tv in chiaro.