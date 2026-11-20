Venerdì 20 novembre andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Portogallo, round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Portimao, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Con un solo weekend rimasto dopo la tappa lusitana (il gran finale di Valencia), tutti gli occhi sono puntati su Marc Márquez (Ducati ufficiale), pronto a scrivere un’altra pagina indelebile della storia del motociclismo.

Dopo l’ottimo bottino raccolto nel precedente appuntamento di Lusail — chiuso con la vittoria nella Sprint e il secondo posto nella gara domenicale — Márquez guida la classifica generale con 431 punti. I suoi principali inseguitori, i piloti ufficiali Aprilia Jorge Martín (secondo a 371 punti, -60) e Marco Bezzecchi (terzo a 357 punti, -74), sono chiamati a un’impresa disperata per tenere aperta la corsa fino all’ultima gara. Aperta e combattuta resta anche la sfida per il titolo Costruttori, che vede un testa a testa serrato tra Ducati e Aprilia, protagoniste assolute dell’intera annata

Il venerdì del GP del Portogallo, round del Motomondiale 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) in maniera completa, mentre su Sky Sport Uno (201) saranno visibili solo le prove libere 1 delle tre classi; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Portimao.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 20 novembre (orari italiani)

Ore 10:00-10:35, Moto3, Prove libere 1 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10:50-11:30, Moto2, Prove libere 1 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11:45-12:30, MotoGP, Prove libere 1 a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14:15-14:50, Moto3, Pre-Qualifiche a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15:05-15:45, Moto2, Pre-Qualifiche a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16:00-17:00, MotoGP, Pre-Qualifiche a Portimao (Portogallo) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) copertura completa; Sky Sport Uno (201) solo la prima sessione di prove libere delle tre classi. Non è prevista la copertura su TV8 in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre categorie.

Diretta streaming: SkyGo, NOW. Non è prevista la copertura su TV8.it in chiaro delle prove libere e delle pre-qualifiche delle tre classi.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 20 novembre

Non è prevista la copertura del venerdì di Portimao (Portogallo) in chiaro.