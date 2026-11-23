Ora che Marc Marquez ha vinto il suo decimo titolo mondiale, l’ottavo nella classe regina, si può cominciare ad applaudirlo e continuare fino a spellarsi le mani. L’Iride di questo 2026 rappresenta la più grande impresa della sua carriera ed è incredibile pensare che, a 33 anni, sia riuscito ad alzare ancora di più un’asticella già posta a una quota altissima. Quella a cui possono assurgere solo coloro che ambiscono al ruolo di Greatest of All Times.

Già il successo del 2025 era stato il coronamento di un percorso eccezionale, perché aveva rappresentato l’affermazione della rinascita. È stato il titolo della Fenice, rinata dopo una serie infinita di problemi fisici. A dispetto di tutte le cicatrici sul suo organismo e nel suo animo, El Trueno de Cervera aveva saputo tornare in cima al mondo, dimostrando a tutti di non essere un pilota finito.

Il dilemma, nel biennio 2022-2023 era palese. È Honda a essere crollata, oppure è Marquez a essere al capolinea? Marc ha voluto dissipare ogni dubbio, rompendo in anticipo il contratto con HRC e accettando di pagare pegno, correndo un anno con una moto vecchia in un team clienti (non satellite). Ha scommesso su sé stesso e ha vinto, convincendo Ducati ad affidargli una Desmosedici ufficiale.

Poi, l’anno scorso, il dominio assoluto. Come ai tempi belli. D’altronde, quando il pilota migliore e la moto migliore si mettono assieme, non può che uscirne una supremazia pressoché totale. Nel 2025, Marquez ha stabilito tutta una serie di record senza precedenti legati alla longevità agonistica e, soprattutto, alla capacità di tornare al vertice dopo essere stato dato per perduto.

Un po’ come Gandalf ne “Il Signore degli Anelli”, che viene rispedito nella Terra di Mezzo come “Gandalf il Bianco” dopo esservi arrivato secoli prima come “Gandalf il Grigio”. Una sorta di resurrezione, quella dell’Istaro partorito dalla mente di Tolkien, così come resurrezione agonistica è stata quella di MM93, diventato “Marquez il Rosso” nel momento in cui si è legato a Ducati.

Ha compiuto una magia, il catalano, in questo 2026. Perché ha vinto un Mondiale a dispetto di aver cominciato la stagione in sofferenza per l’ennesimo infortunio. Soprattutto perché non aveva più la moto migliore. Ciononostante, chirurgico e spietato, ha raccolto tutti i punti che poteva e doveva raccogliere. Mentre Bezzecchi sciupava, lui costruiva. Poi, quando si è reso conto di dover usare altre armi, si è messo a giocare mentalmente con Martin, stanandolo e portandolo all’errore.

È stato il trionfo dell’uomo, quello di Marquez. Il trionfo della volontà di tornare al vertice. Il trionfo dell’intelligenza nel sapere esattamente cosa fare e come farlo per imporsi. Il trionfo dell’abilità di mettere in atto quanto ci si era prefissati. Il trionfo della motivazione. In Ducati hanno capito perché non riuscivano a batterlo quando Honda era ancora competitiva, semplicemente perché El Trueno de Cervera è un prodigio. Nel frattempo HRC è sempre impantanata nei meandri delle retrovie.

Se dovesse davvero decidere di ritirarsi, non gli si potrebbe dare torto. Questo è il suo punto più alto. Il 2026 è stato il suo capolavoro. Francamente, vincere un Mondiale più bello di questo è impossibile, per tutti i significati che si porta dietro. Dipende da lui, ma uno con una volontà talmente forte da permettergli di tornare sul pinnacolo del motociclismo dopo essere finito negli abissi agonistici, sa sicuramente ciò che è meglio per lui.

Noi, da spettatori e analisti non possiamo fare altro che toglierci il cappello e inchinarci di fronte al più grande di sempre. Ha vinto Mondiali a raffica, come Agostini. Ha saputo farlo con marchi differenti, come Mino e Rossi. Ha primeggiato senza avere la moto migliore, come Valentino. Ha superato un infortunio traumatico, come Doohan. Ha trovato una longevità senza precedenti. Da ieri, Marc Marquez è, senza se e senza ma, il GOAT.