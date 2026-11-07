MotoGP, Marco Bezzecchi steso da una plateale spallata di Marquez. Decisione salomonica degli steward

La Sprint Race del GP del Qatar, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Lusail, è stata animata da un incidente di gara avvenuto nel corso del quarto giro sui dieci in programma (dopo la bandiera rossa esposta per la brutta caduta di Francesco Bagnaia, che ha avuto luogo durante la prima tornata). In fondo al rettilineo principale, Marco Bezzecchi ha tentato l’attacco nei confronti di Marc Marquez, il quale ha staccato in maniera molto decisa ed è andato un po’ largo di linea.

Il centauro italiano ha visto l’ampio buco all’interno e si è fiondato all’interno per prendersi il comando della gara, ma lo spagnolo si è riportato a tutta la velocità verso la corda, senza guardare troppo sulla sua destra e senza preoccuparsi della traiettoria tenuta dall’avversario con cui era in lotta per la vittoria. Il pilota della Ducati si è avvicinato all’alfiere della Aprilia e i due sono andati a contatto, ma è stato Marquez a dare a tutti gli effetti una spallata a Bezzecchi.

Il leader del Mondiale è rimasto in piedi e si è poi involato in tutta tranquillità verso il successo, con cui ha a tutti gli effetti ipotecato la conquista del titolo iridato, mentre Bezzecchi è finito a terra e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. La manovra è sembrata chiaramente sanzionabile, ma i commissari di gara non sono stati dello stesso avviso e hanno comunicato che non verranno presi dei provvedimenti nei confronti di Marc Marquez.

Lo spagnolo è stato graziato dagli steward, suscitando l’amarezza del Team Aprilia. Massimo Rivola ha applaudito in maniera sarcastica la manovra, accompagnando il gesto con un chiaro labiale “bravo, bravo”. Il clima è sempre più teso, in chiusura di una stagione che ha riservato diversi colpi di scena.