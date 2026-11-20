Si chiude con un Marco Bezzecchi in grande spolvero la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2026, valevole come penultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota italiano dell’Aprilia ha destato un’ottima impressione in FP1 sulla pista di Portimao, trovando presto un bel ritmo e continuando a migliorare giro dopo giro senza montare gomme nuove.

Il Bez ha messo a segno la miglior prestazione cronometrica della mattinata in 1’39″002, precedendo di due decimi e mezzo a parità di condizioni (sul fronte della strategia gomme) i fratelli Alex e Marc Marquez, rispettivamente terzo e quarto classificato a 0.243 e 0.259 dalla vetta con le Ducati GP26 del team Gresini e del team Factory.

Seconda piazza a 142 millesimi dal compagno di squadra per Jorge Martin, che ha fatto però tanta fatica a tenere il passo dei migliori effettuando un grande balzo solamente nell’ultimo run grazie ad una coppia di gomme medie nuove. Il madrileno dell’Aprilia dovrà necessariamente salire di colpi tra le pre-qualifiche e la giornata di sabato per provare a ritardare almeno fino a domenica la festa di Marquez per il decimo titolo.

Turno positivo tutto sommato per l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, quinto a 0.409, e per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, sesto a 0.461, mentre completano la top10 Jack Miller su Yamaha, Fermin Aldeguer su Ducati, Pedro Acosta su KTM e Luca Marini su Honda.

CLASSIFICA FP1 GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1. Marco BEZZECCHI (Aprilia) 1:39.002

2. Jorge MARTIN (Aprilia) +0.142

3. Alex MARQUEZ (Ducati) +0.243

4. Marc MARQUEZ (Ducati) +0.259

5. Raul FERNANDEZ (Aprilia) +0.409

6. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati) +0.461

7. Jack MILLER (Yamaha) +0.502

8. Fermin ALDEGUER (Ducati) +0.511

9. Pedro ACOSTA (KTM) +0.616

10. Luca MARINI (Honda) +0.884

11. Brad BINDER (KTM) +0.927

12. Diogo MOREIRA (Honda) +0.989

13. Ai OGURA (Aprilia) +0.999

14. Johann ZARCO (Honda) +1.011

15. Enea BASTIANINI (KTM) +1.189

16. Iker LECUONA (Ducati) +1.269

17. Fabio QUARTARARO (Yamaha) +1.294

18. Alex RINS (Yamaha) +1.313

19. Maverick VIÑALES (KTM) +1.538

20. Franco MORBIDELLI (Ducati) +1.667

21. Jake DIXON (Honda) +1.764

22. Augusto FERNANDEZ (Yamaha) +2.330